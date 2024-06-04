Малахов оскандалился из-за поминальной программы о Заворотнюк

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Вторник 4 июня

16:29Малахов оскандалился из-за поминальной программы о Заворотнюк 14:07ТЕСТ для знатоков жизни Шарикова в фильме "Собачье сердце" 13:42Тест для живших в СССР: проверьте себя на знание советских терминов 11:30"Помогите": содержание записки онкобольной Кейт Миддлтон вызвало тревогу 10:51Господи, помилуй: над обнаженным телом мертвой Заворотнюк совершили древний обряд 09:18В окружении Киркорова отреагировали на решение певца отправить детей учиться за границу 06:33Анджелина Джоли отмечает 49-летие: 10 удивительных фактов об актрисе 03:17Певица Валерия откровенно заговорила о разводе с Пригожиным 00:14Тимберлейк остановил концерт ради помощи поклоннику, которому стало плохо 22:19Куда сходить в Москве: афиша с 4 по 11 июня 21:37"Убого и нелепо": Поплавская разом врезала Бузовой, Киркорову, Лолите 18:29В Москве начался прием заявок на детский творческий конкурс "Про мой район" 16:56Песенка спета: жена Игоря Николаева сменила имя и мужское плечо рядом 16:36Жителей столицы предупредили о грозе и сильном ветре 3 июня 14:32Необычный тест: попробуйте угадать советский фильм-сказку по описанию сюжета 12:50Творчество и спорт: как прошли первые выходные "Лета в Москве. Все на улицу!" 12:05Преступники воспользовались смертью Заворотнюк для серии вымогательств 11:43Перед закрытием крышки гроба в руку покойной Заворотнюк вложили важный документ 10:28Кудрявцевой пришлось срочно везти дочь в больницу после инцидента 10:18Звезда театра и кино СССР ушла безвозвратно 10:15Как выглядит могила похороненного вне кладбища композитора Тихона Хренникова 09:48Как у Фриске и Заворотнюк: задумавшуюся об ЭКО Кравец врач напугал раком 08:39Отец Филиппа Киркорова рассказал, что певец увез своих детей из России 06:12Papaya: паназиатское бистро открылось среди каменных джунглей 03:12Вред стремительного похудения и распространенные ошибки 00:02Раздел имущества при разводе: какие законы регулируют его распределение между супругами 21:04Вместо тысячи слов: что говорят позы во сне об отношениях в паре 18:15 Солнечное настроение летом: готовим морковные оладьи с сыром 15:12Без пафоса и с душой: как певица Валерия отрывалась на выпускном 12:07Тест: отгадайте фильмы СССР с летними названиями по кадрам 09:11Триумф таланта и трудолюбия: Бедрос Киркоров в свой день рождения 06:17Locanda: на Патриках опробовали новый формат итальянского ресторана 03:17Как музыка влияет на развитие речи ребенка? 00:0311 самых интересных фактов о сне 21:50"Это моя слабость": Филипп Киркоров объяснил появление в своей жизни Олега Майами 21:12Rising F7: где подвох? 21:05Вредные продукты для проблемной кожи: что исключить из рациона 18:14Народной артистке РФ Евгении Симоновой – 69: вспоминаем лучшие роли 17:18Царствие небесное: могила несчастной Заворотнюк утонула сразу после похорон 15:07Даст фору молодым: главный секрет красоты 51-летней Хайди Клум 14:25Как мастера аварийных служб вскрывают замки без повреждений 13:00Как у королевы: названа баснословная стоимость белоснежного гроба Заворотнюк 12:20Море роз и слез: москвичи часами стоят в очереди к гробу убитой раком Заворотнюк 12:05Царь или шут гороховый? Разбор стиля Филиппа Киркорова 09:06Когда можно стричься в июне 2024 года: благоприятные и неблагоприятные дни 06:20От Вайкуле до Бузовой: российские звезды, не ставшие мамами 03:05Оружие богинь: на что способна настоящая женская мудрость 00:57"Красная ветка" работает в штатном режиме 00:02Самый романтичный июнь: книжная подборка, которая растопит ваше сердце 21:02Продюсер сдал Пугачеву с потрохами: вот без чего она не может жить
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Малахов оскандалился из-за поминальной программы о Заворотнюк

Малахов оскандалился из-за поминальной программы о Заворотнюк
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После ухода актрисы сериала "Моя прекрасная няня" начался медийный переполох, бросивший тень на репутацию известного журналиста.

В ночь с 29 на 30 мая нас покинула "прекрасная няня", талантливая актриса, жена и мама Анастасия Заворотнюк! Как только прояснились обстоятельства ухода, памятную передачу на "России-1" устроил Андрей Малахов, экстренно собрав в студии гостей: Дарью Фекленко, Ольгу Орлову, Сергея Майорова, Валерия Артюхова, Юлию Солдину.

Среди них отдельное внимание публики настигло именно Ольгу Орлову: в минувший четверг она расчувствовалась и рассказала, где и как доживала последние месяцы ушедшая Анастасия. Ввиду реакции зрителей России разгорелся скандал. Заподозрена в пиаре оказалась не только Орлова, но и Малахов. Из-за поминальной программы о Заворотнюк их распекла и отметила Анфиса Чехова. Она заявила, что боялась того дня, когда ее позовут на эту передачу.

На фоне критики Чехова получила "на память" публичные ответы от ведущей "Дома-2" и главного шоумена России. Журналист в Telegram-канале отметил: в списке, где указывались варианты гостей, которых согласовали с родными ушедшей, вообще не было Чеховой!

"И Анфисы Чеховой в этом списке не было, если уж к слову", — сообщил Андрей.

Ранее "Дни.ру" сообщали, что прекрасная няня, какой артистку запомнили россияне, узнала об онкологии, когда родила 3 ребенка. В грядущий четверг, на 9-й день траура в семье Заворотнюк, ожидаются очередные поминки.

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4 июня 2024, 16:29
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
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Фоторепортаж

Воробьев порадовал Малахова

Ведущими трехдневного мероприятия были артисты Елена Север и Алексей Воробьев.
На этот удивительный праздник музыки приехали легендарные зарубежные рокеры - группа Scorpions.
Зрители пели хором полюбившиеся нетленки коллектива.
Порадовал публику своим проникновенным выступлением и Леонид Агутин.
Ведущий фестиваля во время конферанса порадовал своими шутками Андрея Малахова.
Группа "На-На" появилась на фестивале в обновленном составе.
Коллектив Scorpions сейчас выглядит так.
Темпераментный Александр Буйнов зажег зал.
Артисту помогала толпа красоток-танцовщиц.
Певица Таисия Повалий выбрала платье с декольте.
Любимица публики Тамара Гвердцители приехала поддержать участников конкурса.
Обаятельные Север и Воробьев отлично сработались.
Приехала в Питер и недавно родившая Полина Гагарина.
Для артистки сделали сложный и весьма зрелищный номер.
Певица Анжелика Агурбаш украсила фестиваль.
В программе мероприятия было немало странных номеров.
Анита Цой продолжает радовать поклонников откровенными нарядами.
Лидер группы "Рондо" Александр Иванов.
Ани Лорак, тепло встреченная зрителями, была в прекраснейшем настроении.
Владимир Политов считается ветераном "На-На".
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