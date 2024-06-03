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Понедельник 3 июня

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"Убого и нелепо": Поплавская разом врезала Бузовой, Киркорову, Лолите

"Убого и нелепо": Поплавская разом врезала Бузовой, Киркорову, Лолите
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Яна Поплавская: очень многие люди своей головой не думают, надо все шоу на ТВ переформатировать

Артистка театра и кино России, ведущая ТВ-шоу, театральный педагог заявила, что в российском обществе существует большая проблема. "Очень многие люди своей головой не думают, хотя она для этого в первую очередь предназначена", — по-театральному зашумела Поплавская.

Также она подчеркнула, что наряд Ольги Бузовой с концерта в честь детского праздника (Дня защиты детей) смотрится одновременно и убогим, и нелепым. "Настолько убого и нелепо это смотрится, что мне захотелось куда-то спрятаться", — призналась многоликая общественница с ТВ.

Фото: Telegram / @the_yana_poplavskaya

Более того, как педагогично и резко обозначила Яна, праздничный образ нарядной звезды шоу-бизнеса не отвечает ни защите детей, ни защите семейных ценностей, ни защите моральных устоев.

"Прикид" для Дня защиты детей зачетный. Только не поняла – поздравляли детей или пап?" — одолела дума артистку, сыгравшую в кинофильме о красной шапочке. Она добавила, что надо переформатировать все шоу! Причем сразу на всем ТВ!

Но только ли одной Ольге Игоревне досталось от Поплавской? Только ли одна она устроила много шума из ничего? За раз "красная шапочка" решила врезать и "пернатому" — то есть Киркорову — и даже беззащитной Лолите.

"Пернатого и Лолиту оставить обязательно, но перед ними пусть всегда поет Бузова. Только Бузова. На всех каналах, на все голоса одна Бузова. Вот это будет шоу", — решила моралистка Поплавская!

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3 июня 2024, 21:37
Фото: Telegram / @the_yana_poplavskaya
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Фоторепортаж

Как менялась Яна Поплавская

Яна Поплавская сыграла в фильме "Васса" дочь Инны Чуриковой, исполнившей главную роль.
Очаровательная улыбка "Красной Шапочки" запомнилась всем от мала до велика.
В телевизионном фильме "Фантазии Веснухина" героиня Яны - Маша - одна из главных. С этой картины начинается кинематографическая биография девочки.
В фильме "Примите телеграмму в долг" Поплавская исполнила роль Сашеньки. Весьма познавательная картина для детей, повествующая о добре и зле, о хорошем и плохом.
В "Переходном возрасте" Яна Поплавская предстала в образе непоседливой, задиристой девочки-подростка, тоскующей без матери.
В фильме о трех бывших одноклассниках, когда-то игравших в школьном ВИА "Громозека", Яна Поплавская выступила в роли аптекарши.
Брак Поплавской с режиссером Гинзбургом распался на съемочной площадке сериала "Жизнь и приключения Мишки Япончика".
Криминальный многосерийный фильм "Ледников" - детище режиссера Олега Фомина, в котором Яна Поплавская снялась в качестве жены владельца консалтинговой конторы Влада Купки.
Яна Поплавская с молодым избранником - журналистом Евгением Яковлевым.
Актриса с бывшим мужем Сергеем Гинзбургом и младшим сыном Никитой.

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