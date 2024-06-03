"Убого и нелепо": Поплавская разом врезала Бузовой, Киркорову, Лолите

Яна Поплавская: очень многие люди своей головой не думают, надо все шоу на ТВ переформатировать

Артистка театра и кино России, ведущая ТВ-шоу, театральный педагог заявила, что в российском обществе существует большая проблема. "Очень многие люди своей головой не думают, хотя она для этого в первую очередь предназначена", — по-театральному зашумела Поплавская.

Также она подчеркнула, что наряд Ольги Бузовой с концерта в честь детского праздника (Дня защиты детей) смотрится одновременно и убогим, и нелепым. "Настолько убого и нелепо это смотрится, что мне захотелось куда-то спрятаться", — призналась многоликая общественница с ТВ.

Более того, как педагогично и резко обозначила Яна, праздничный образ нарядной звезды шоу-бизнеса не отвечает ни защите детей, ни защите семейных ценностей, ни защите моральных устоев.

"Прикид" для Дня защиты детей зачетный. Только не поняла – поздравляли детей или пап?" — одолела дума артистку, сыгравшую в кинофильме о красной шапочке. Она добавила, что надо переформатировать все шоу! Причем сразу на всем ТВ!

Но только ли одной Ольге Игоревне досталось от Поплавской? Только ли одна она устроила много шума из ничего? За раз "красная шапочка" решила врезать и "пернатому" — то есть Киркорову — и даже беззащитной Лолите.