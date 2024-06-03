Песенка спета: жена Игоря Николаева сменила имя и мужское плечо рядом

Проскурякова разместила официальное объявление в cоцсетях: новый статус, новый образ, новый спутник...

Женившись в третий раз, Игорь Юрьевич Николаев написал для супруги песни, которые ей удавалось неплохо спеть, однако все же посредственно. Казалось, что Николаев все сделал точно так же, как со второй супругой, Наташей Королевой, однако повторить успех Королевой у последовательницы не удалось.

Когда Юлия Павловна подалась из певиц в актрисы, это отнюдь не казалось странным, мол, "песенка спета", а амбиций у Проскуряковой— хоть отбавляй. Ей удалась последняя яркая роль Вероники в "Детективе на все руки", и поклонники поговаривали да шептались, что приложить к этому "детективу" руку успел и сам Николаев!

Однако Юлия, ничуть не уступая все желанные лавры и поклоны профессионалке Наташе, взялась за новую киноленту в обновленном статусе и творческом образе. На самое неожиданное — спутник Проскуряковой, с которым она разместила фото в соцсетях.

Отдельно она объявила, что погрузилась в кинокартину "Настенька", однако героиня ее отнюдь не Настенька, и даже не Вероника! Новое имя актрисы — Милана. "Проект «Настенька» и моя героиня Милана", — подчеркнула детали Юлия.

"Юлечка, ты просто красотулечка! Удачи тебе в любимой работе!", "Желаю Вам профессиональных успехов и творческих высот, Юлечка!" — получила комментарии мама Вероники Николаевой.