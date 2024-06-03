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Понедельник 3 июня

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Преступники воспользовались смертью Заворотнюк для серии вымогательств

Преступники воспользовались смертью Заворотнюк для серии вымогательств
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Родственники умершей актрисы Анастасии Заворотнюк столкнулись с неприятным явлением. Мошенники начали вымогать деньги, представляясь членами семьи знаменитости.

Волна подобных случаев стала предметом обсуждения в СМИ, а также вызвала общественное беспокойство. По информации телеграм-канала Mash, на аккаунте покойной актрисы появилось сообщение, в котором близкие предупреждают о мошеннических схемах.

Аферисты выходят на связь со знакомыми Заворотнюк и просят финансовую помощь, выдавая себя за ее родственников. Один из случаев был попыткой обмана знакомой Анастасии от имени ее супруга, фигуриста Петра Чернышева. Однако родственники подчеркнули, что у Чернышева нет аккаунтов в социальных сетях и он не обращался за помощью таким образом.

Стоит отметить, что недавно в Москве прошла церемония прощания с актрисой, которая скончалась от рака головного мозга. Анастасия Заворотнюк много лет сражалась с этим недугом. Кончина звезды сериала "Моя прекрасная няня" стала глубоким ударом для российского шоу-бизнеса, и многие знаменитости пришли проводить ее в последний путь.

Подобные инциденты подсвечивают необходимость быть осторожными в Сети и не доверять просьбам о помощи, особенно если они поступают от неожиданных источников. Важно быть бдительными и проверять подобные сообщения, чтобы избежать финансовых потерь и не стать жертвой циничных мошенников.

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3 июня 2024, 12:05
Анастасия Заворотнюк. Фото: соцсети
Mash✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Мы помним ее такой: последние фото Анастасии Заворотнюк перед тяжелой болезнью

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: соцсети
Кадр: НТВ / программа ''Однажды''

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