Вред стремительного похудения и распространенные ошибки

Умерла Анастасия Заворотнюк Тесты Внуки Лужиной отказались идти по ее стопам Игры Сонник

Топ новостей недели

Знаменитого кинорежиссера и сценариста СССР провожают в последний путьЗнаменитого кинорежиссера и сценариста СССР провожают в последний путь Россия и Мир прощаются с известным композитором и певцомРоссия и Мир прощаются с известным композитором и певцом Тест: угадайте советский фильм по кадру с едойТест: угадайте советский фильм по кадру с едой Суперсложный тест: угадай советский фильм по кадру, где нет людейСуперсложный тест: угадай советский фильм по кадру, где нет людей

Лента новостей

Понедельник 3 июня

03:12Вред стремительного похудения и распространенные ошибки 00:02Раздел имущества при разводе: какие законы регулируют его распределение между супругами 21:04Вместо тысячи слов: что говорят позы во сне об отношениях в паре 18:15 Солнечное настроение летом: готовим морковные оладьи с сыром 15:12Без пафоса и с душой: как певица Валерия отрывалась на выпускном 12:07Тест: отгадайте фильмы СССР с летними названиями по кадрам 09:11Триумф таланта и трудолюбия: Бедрос Киркоров в свой день рождения 06:17Locanda: на Патриках опробовали новый формат итальянского ресторана 03:17Как музыка влияет на развитие речи ребенка? 00:0311 самых интересных фактов о сне 21:50"Это моя слабость": Филипп Киркоров объяснил появление в своей жизни Олега Майами 21:12Rising F7: где подвох? 21:05Вредные продукты для проблемной кожи: что исключить из рациона 18:14Народной артистке РФ Евгении Симоновой – 69: вспоминаем лучшие роли 17:18Царствие небесное: могила несчастной Заворотнюк утонула сразу после похорон 15:07Даст фору молодым: главный секрет красоты 51-летней Хайди Клум 14:25Как мастера аварийных служб вскрывают замки без повреждений 13:00Как у королевы: названа баснословная стоимость белоснежного гроба Заворотнюк 12:20Море роз и слез: москвичи часами стоят в очереди к гробу убитой раком Заворотнюк 12:05Царь или шут гороховый? Разбор стиля Филиппа Киркорова 09:06Когда можно стричься в июне 2024 года: благоприятные и неблагоприятные дни 06:20От Вайкуле до Бузовой: российские звезды, не ставшие мамами 03:05Оружие богинь: на что способна настоящая женская мудрость 00:57"Красная ветка" работает в штатном режиме 00:02Самый романтичный июнь: книжная подборка, которая растопит ваше сердце 21:02Продюсер сдал Пугачеву с потрохами: вот без чего она не может жить 18:10Выжившего после инфаркта 75-летнего Куклачева вновь госпитализировали 17:19"Пугачева заточкой убивала": темное прошлое Примадонны предали огласке 15:56САМЫЙ ЛУЧШИЙ ТЕСТ: определите названия фильмов СССР по кадрам с детьми 15:16В Подмосковье назвали самые популярные пляжи 13:30Королева сделала признание о детях от Николаева и внеплановой беременности 12:34Собянин: 10 июня в "Царицыне" откроется выставка к 40-летию музея-заповедника 11:36Чтобы не выглядела в гробу усохшей старушкой: как готовят к похоронам тело Заворотнюк 10:31Названа стоимость похорон Анастасии Заворотнюк 06:06"Увела мужчину из семьи, и это ей воздалось": что не так с Верой Брежневой 03:04Яна Рудковская сообщила о 4 стадии рака груди: боролись 2,5 года 00:06Близким сгоревшей в 53 года Заворотнюк пытается помочь специалист 21:07"Это непозволительно": Орбакайте с треском провалилась на сцене 19:44Алчность Тарасова вынудила Бузову рассказать правду про вонючие яйца 18:04В честь Дня защиты детей в парках Подмосковья откроется "Город профессий" 16:20Телеведущая Кудрявцева показала снимок головы еще живой Заворотнюк 13:04Тест: знаете ли вы биографию Анастасии Заворотнюк 12:02Закрытый гроб и только родные: похороны Заворотнюк планируют провести тайно 11:17Другой человек: как сражавшаяся с раком Заворотнюк выглядела перед смертью 11:16"Долго Настя несла свой крест": звезды высказались об уходе Заворотнюк 09:21Отмучилась: звезда "Моей прекрасной няни" Анастасия Заворотнюк умерла от рака 06:26Разводимся по-королевски: советы ведущей Первого канала Розы Сябитовой 03:16ТЕСТ: знаете ли вы легендарные стихи Бориса Пастернака? 00:03"Редкий случай": почему Прилучный не сможет забрать детей у Муцениеце 21:04Звезда КВН и Comedy Woman Елена Борщева выдала правду о семейной жизни
685
400
true
Dni.today
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.today»
235
35

Вред стремительного похудения и распространенные ошибки

Вред стремительного похудения и распространенные ошибки
173

Стремительное похудение – соблазнительная перспектива, особенно, когда впереди важное событие или долгожданный отпуск. Нюансами с читателями "Дни.ру" решила поделиться Мучник Станислава – шеф-нутрициолог, шоколатье, бренд-шеф кофейни SPY DOG, Санкт-Петербург.

Как нутрициолог с многолетним опытом, я хочу предостеречь вас от стремительного похудения. Быстрая потеря веса часто сопровождается серьезными рисками для здоровья и неустойчивыми результатами. Во-первых, разберем пять распространенных ошибок, которые совершают люди, стремясь быстро похудеть:

1. Экстремальные диеты и голодание. Одной из самых частых ошибок является полный отказ от пищи или резкое ограничение калорий. Организм воспринимает это как стресс и начинает экономить энергию. В итоге, после окончания диеты, потерянный вес быстро возвращается с "друзьями".

2. Отказ от макронутриентов. В стремлении сбросить килограммы исключаются целые группы продуктов, такие как углеводы или жиры, что приводит к дефициту необходимых питательных веществ, слабости, проблемам с кожей и волосами, а также ухудшению самочувствия.

3. Избыточные физические нагрузки. Вдохновленные желанием быстро похудеть, некоторые начинают интенсивно тренироваться, не учитывая возможности своего организма. Это может привести к травмам, переутомлению и даже ухудшению иммунитета.

4. Употребление сомнительных препаратов и добавок. Рынок предлагает множество "чудо-средств" для похудения, которые часто не имеют научных доказательств эффективности и могут содержать опасные компоненты. Без консультации с врачом использование таких препаратов может нанести серьезный вред здоровью.

5. Игнорирование психологического аспекта. Стремительное похудение часто сопровождается стрессом и эмоциональными перепадами. Отказ от любимой пищи и постоянное чувство голода могут привести к срывам и расстройствам пищевого поведения.

Мучник Станислава. Фото: пресс-служба

Похудение должно быть осознанным и постепенным. Очень важно не только сосредоточиться на диете и упражнениях, но и уделить внимание общему состоянию здоровья. Здесь на помощь приходят анализы и консультации с нутрициологом.

Почему важны анализы?

1. Определение дефицита витаминов и минералов. Перед началом любой диеты важно понять, каких элементов не хватает в организме, чтобы скорректировать питание и избежать осложнений.

2. Проверка гормонального фона. Гормональные нарушения часто являются причиной набора веса. Анализы помогут выявить проблемы и скорректировать их с помощью диеты и биодобавок.

3. Оценка работы внутренних органов. Печень, почки и ЖКТ играют ключевую роль в метаболизме. Анализы покажут, как функционируют эти органы и есть ли необходимость в их поддержке.

Консультация с нутрициологом:

1. Индивидуальный подход. Каждый организм уникален, и то, что подходит одному человеку, может не подойти другому. Нутрициолог поможет разработать план питания, учитывая ваши особенности и цели.

2. Сбалансированное питание. Специалист подберет рацион, который обеспечит организм всеми необходимыми питательными веществами, поможет избежать дефицитов и поддержит здоровье на всех этапах похудения.

3. Психологическая поддержка. Похудение – это не только физический, но и эмоциональный процесс. Нутрициолог поможет справиться с трудностями, поддержит мотивацию и научит правильным пищевым привычкам.

Стремительное похудение – это миф, который часто приводит к разочарованию и проблемам со здоровьем. Подходите к этому процессу осознанно, обращайтесь к специалистам и будьте терпеливы. Здоровье – это главное, и оно стоит того, чтобы заботиться о нем правильно и с любовью.

Подпишись в Telegram

3 июня 2024, 03:12
Фото: Midjourney / Дни.ру
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Полина Гагарина и другие экстремально похудевшие звезды

Актриса Светлана Ходченкова.
Певица Пелагея.
Певица Полина Гагарина.
Юмористка Екатерина Варнава.
актриса Анна Михалкова.
Юмористка Екатерина Скулкина.
Писательница и ведущая Татьяна Устинова.
Певица Жасмин.
Певица Алла Пугачева.

По теме

Врач-диетолог предупредила об опасности быстрого похудения

Сюжеты Красота и здоровье

Раздел имущества при разводе: какие законы регулируют его распределение между супругами

Раздел имущества при разводе: какие законы регулируют его распределение между супругами
Общее имущество супруги могут разделить по соглашению сторон. Основными инструментами в этом случае будут брачное соглашение, соглашение о разделе имущества, медиативное нотариальное соглашение, либо они могут заключить ряд гражданско-правовых соглашений, таких как договор дарения, мены, купли-продажи. У каждого из этих инструментов есть свои особенности, плюсы и минусы, поэтому "Дни.

Вместо тысячи слов: что говорят позы во сне об отношениях в паре

Вместо тысячи слов: что говорят позы во сне об отношениях в паре
Во сне мы не просто отдыхаем и восстанавливаем жизненные ресурсы, в это время происходит сложный психологический процесс, отражающий наше внутреннее состояние. И если слова мы можем контролировать, то язык тела, особенно во сне, часто говорит сам за себя. Позы спящего человека могут многое рассказать наблюдателю о переживаниях, страхах и даже отношениях с партнером. Особый интерес представляет язык тела спящей пары.

Солнечное настроение летом: готовим морковные оладьи с сыром

Солнечное настроение летом: готовим морковные оладьи с сыром
Хочется поднять настроение этим летом вкусным и полезным блюдом, которое подарит заряд бодрости и хорошего настроения? Тогда морковные оладьи с сыром – ваш идеальный выбор! Это простое в приготовлении, но очень аппетитное блюдо, которое понравится и взрослым, и детям. Нежный вкус моркови, пикантная нотка сыра и ароматная корочка – что может быть лучше для солнечной трапезы? Ингредиенты: Морковь – 4-5 шт.

Без пафоса и с душой: как певица Валерия отрывалась на выпускном

Без пафоса и с душой: как певица Валерия отрывалась на выпускном
Выпускной вечер в 2024 году – грандиозное событие для виновников торжества. Как и в старые добрые времена, выпускники прощаются с детством, волнуются перед неизвестностью... Вот только антураж этого праздника с каждым годом меняется до неузнаваемости. Современная молодежь штурмуют рестораны, щеголяет в дизайнерских нарядах от кутюр, позволяет себе лишнего. В эпоху СССР такого не было, и не только при Сталине! Помните, как отмечали школьный выпускной в далеком 1985-м? Звезда российской эстрады, певица Валерия, не понаслышке знает, чем советский праздник отличается от сегодняшнего марафона хайпа и пафоса.

Тест: отгадайте фильмы СССР с летними названиями по кадрам

Тест: отгадайте фильмы СССР с летними названиями по кадрам
Здесь все сразу: запах моря, блеск солнца и, конечно же, любимое кино СССР! Верно дать 5 ответов на 5 вопросов смогут только истинные ценители советского кинематографа! Проверим? Как говорится, кто-то учится на чужих ошибках, кто-то на своих, а кто-то вообще не заморачивается!1.

Выбор читателей

01/06СбтКак у королевы: названа баснословная стоимость белоснежного гроба Заворотнюк 01/06СбтЦарствие небесное: могила несчастной Заворотнюк утонула сразу после похорон 01/06СбтМоре роз и слез: москвичи часами стоят в очереди к гробу убитой раком Заворотнюк 01/06СбтКогда можно стричься в июне 2024 года: благоприятные и неблагоприятные дни 01/06Сбт"Это моя слабость": Филипп Киркоров объяснил появление в своей жизни Олега Майами 01/06СбтОт Вайкуле до Бузовой: российские звезды, не ставшие мамами