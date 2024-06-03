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Раздел имущества при разводе: какие законы регулируют его распределение между супругами

Раздел имущества при разводе: какие законы регулируют его распределение между супругами
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Общее имущество супруги могут разделить по соглашению сторон. Основными инструментами в этом случае будут брачное соглашение, соглашение о разделе имущества, медиативное нотариальное соглашение, либо они могут заключить ряд гражданско-правовых соглашений, таких как договор дарения, мены, купли-продажи.

У каждого из этих инструментов есть свои особенности, плюсы и минусы, поэтому "Дни.ру" обратились к эксперту. Подробностями делится Елена Финогенова — Председатель коллегии адвокатов и партнер Группы "Победа".

Адвокат Елена Финогенова. Фото: пресс-служба

Например, брачное соглашение, конечно, один из самых удобных видов соглашений. Но заключить его возможно до момента развода. Вот поэтому мы, в центре поддержки "Давайте жить", когда к нам приходят женщины с просьбой помочь оформить развод, предлагаем это сделать после того, как будут урегулированы все имущественные споры. Ведь в случае развода они не смогут воспользоваться, например, таким преимуществом брачного соглашения как отсутствие обязанности платить НДФЛ в размере 13 процентов при переходе права собственности на имущество. Если брачный договор заключается супругами в начале брака, то он позволяет не конкретизировать все имущество, а использовать такие фразы как "любое имущество, оформленное на супругу или полученное ей в дар в будущем, принадлежит ей" и иные условия, позволяющие супругам распределить еще не приобретенное имущество, будущий бизнес.

В целом, брачное соглашение – это наиболее гибкий инструмент для раздела имущества. Его заключение и расторжение регулируется и Семейным кодексом РФ и Гражданским. Так, например, брачному договору посвящена полностью глава 8 Семейного кодекса РФ. А также иные статьи, например, в ст. 39 СК РФ устанавливает, что доли супругов при разделе имущества считаются равными, если иное не установлено брачным договором, одновременно с этим в п. 2 ст. 254 Гражданского кодекса также сказано, что при разделе имущества и выделе доли из него, эти доли признаются равными, если иное не установлено соглашением сторон. Норма о признании брачного договора недействительным также отсылает нас к Гражданскому кодексу РФ.

Фото: Midjourney / "Дни.ру"

Если в брачный договор необходимо включить условия о разделе долгов, то также необходимо руководствоваться и статьями Семейного кодекса РФ, например, п. 3 ст. 39, п. 1 ст. 42, и п. 2 ст. 391 Гражданского кодекса РФ о необходимости получения согласия кредитора, если долг супруги решили перевести на одного из них, когда договор заключал другой.

Что касается соглашения о разделе имущества, то и при его заключении также необходимо руководствоваться как Семейным кодексом, так и Гражданским. У самого этого инструмента есть ряд особенностей. В тексте важно все имущество конкретизировать. Это соглашение позволяет включать личное имущество одного из супругов как компенсацию второму супругу. Заключение соглашения о разделе имущества значительно дороже, чем брачного. И конечно, если в текст брачного соглашения можно включать иные условия, например, условия о содержании супругов, то в соглашении о разделе имущества это сделать невозможно.

Медиативное соглашение еще более сложная форма и ее применение обосновано, когда у супругов большой пул имущества, куда входит недвижимое имущества, компании, деньги, интеллектуальные права, ценные вещи, либо когда стороны договорились о последовательной цепочке сделок по разделу общего имущества.

Фото: Midjourney / "Дни.ру"

Дополнительными инструментами по разделу имущества будут сопутствующие гражданско-правовые договоры. По одному названию группы этих договоров можно сделать вывод, что регулируются они Гражданским кодексом РФ. К ним относятся договоры дарения имущества, денег, договоры мены, купли-продажи между бывшими супругами. Важно отметить, что эти договоры будет проблематично заключить, находясь в зарегистрированном браке, потому что у них будет выше риск расторжения, например, по искам кредиторов одного из супругов. Еще к группе сопутствующих договоров относятся эти же договоры, но уже между одним супругом и родственниками второго супруга, договоры дарения на детей, соглашения о совместной деятельности, аренды имущества, которое используется для предпринимательской деятельности.

Вид соглашения, необходимость его заключения зависит от уровня доверия между бывшими супругами, от сложности имущественной массы, от многоступенчатости соглашений для раздела и, конечно, от возможности подписать весь пул соглашений в один день, чтобы не допускать обмана одним из супругов.

Фото: Midjourney / "Дни.ру"

Если же сторонам не удается договориться о разделе имущества, то суд поможет это сделать.

Прежде, чем подготовить и подать иск, необходимо собрать информацию
– обо всем имеющемся имуществе,
– о том, когда фактически прекращены семейные отношения, так как если, например, машину один из супругов купил после фактического прекращения совместной жизни, ведения хозяйства, но до развода, то это имущество можно будет исключать из общего совместного имущества;
– расторгнут брак или нет, и если да, то сколько времени прошло с этого момента;
– если прошло 3 и более лет, то какие отношения были у супругов в этот период;
– откуда были деньги на покупку имущества, использовался ли материнский капитал, кто сколько вложил личных средств и откуда они взялись;
– есть ли какое-то нестандартное имущество для раздела, например, криптовалюта, аккаунты в соцсетях.

Важно понять, есть ли что-то, что позволит разделить имущество не 50 на 50, а в других пропорциях. Например, если один из супругов во время брака пытался умышленно спрятать имущество, вывести его на своих родственников, друзей, либо он тратил деньги, спускал имущество не в интересах семьи – всё это основания для уменьшения доли такого супруга.
После того как вся эта информация собрана, нужно готовить иск и подавать его по месту регистрации ответчика (второго супруга). Закон позволяет менять подсудность спора, если в одном иске заявить не только требование о разделе имущества, но и о расторжении брака, либо о взыскании алиментов, тогда появится возможность выбрать, в какой из судов (по месту жительства истца или ответчика) подавать иск.

Подача иска о разделе имущества регулируется Гражданским процессуальным кодексом РФ. Судебная форма раздела общего имущества супругов не запрещает в процессе прийти к мирному урегулированию всех вопросов путем заключения мирового соглашения. Это, кстати, хорошая альтернатива брачному соглашению в разрезе налогообложения, так как мировое соглашение, как и брачное, не предполагает выплаты НДФЛ при получении имущества одним из супругов.

В качестве резюме важно отметить, что любая из описанных выше форм раздела имущества при разводе, эффективна, а выбор зависит от отношений бывших партнеров, от возможности им договориться между собой, конечно, от состава и размера имущества, которое нужно разделить.

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3 июня 2024, 00:02
Фото: Midjourney / "Дни.ру"
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Фоторепортаж

Бузова, Барановская, Муцениеце: женщины, добившиеся популярности после развода

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com

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