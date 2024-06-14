Звезд "Премии МУЗ ТВ" уведомили о куче запретов после скандала со "свадьбой" Киркорова и Давы

Несколько часов остается до начала "красной дорожки" ежегодной национальной телевизионной премии в области популярной музыки МУЗ ТВ. Ее не проводили в силу разных обстоятельств два года, и вот теперь она возвращается в эфир и на сцену. Правда, со множеством запретов и ограничений.



Церемония 2021 года обернулась грандиозным скандалом. Басманный суд Москвы усмотрел пропаганду "нетрадиционных сексуальных отношений" среди несовершеннолетних в отношении телеканала МУЗ-ТВ после перформанса Киркорова и Давы, во время которого артисты предстали в виде молодоженов одного пола. В итоге суд обязал канал заплатить штраф в миллион рублей.

В этот раз на канале составили целый список того, что нельзя делать, показывать и говорить во время церемонии. В выданной всем артистам "Памятке для вручантов" содержится исчерпывающая информация. Участников премии, в частности, просят:

– Не допускать непристойных, ругательных и иных некорректных выражений, а также высказываний, способных принизить, или оскорбить группы людей, или отдельных личностей;

– Не допускать высказываний на любые политические темы, в том числе разговоров о военных конфликтах, о деятельности представителей власти;

– Избегать упоминания запрещенных в РФ социальных сетей и организаций;

– Избегать упоминания лиц, признанных в РФ иноагентами;

– Не обсуждать, не пропагандировать и не одобрять порнографию, смену пола,

педофилию, нетрадиционные сексуальные отношения или предпочтения, культ насилия и

жестокости. Не допускать распространение информации на тему "ЛГБТ" ( 30 ноября 2023

года Верховный суд объявил "экстремистской организацией" и запретил "международное

общественное движение ЛГБТ").

-Не рекламировать услуги и продукцию, не анонсировать концерты, прямо не согласованные с МУЗ– ТВ.

Есть серьезные ограничения и по внешнему виду участников Премии. Правилами исключены:

– Прозрачные формы, чересчур открытые, откровенные элементы в одежде;

– Скрытые и открытые призывы к потреблению алкогольных и наркотических средств;

– Провокационные призывы в цветовых решениях, принтах и аксессуарах (атрибутика

пропаганды меньшинств, включая кроссдрессинг (ношение одежды или аксессуаров, которые ассоциируются с противоположным полом – Прим. ред.), цветовые сочетания, знаки, обозначения);

– Изображения запрещенных или ограниченных символик, логотипов и цветосочетаний.

Запрет на кроссдрессинг, надо полагать, связан с еще одним скандалом церемонии 2021 года, когда блогер Даня Милохин шокировал появлением в женском платье.