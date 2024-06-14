Звезд "Премии МУЗ ТВ" уведомили о куче запретов после скандала со "свадьбой" Киркорова и Давы

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Пятница 14 июня

12:10Звезд "Премии МУЗ ТВ" уведомили о куче запретов после скандала со "свадьбой" Киркорова и Давы 11:54"Так закончилась эпоха": объявлена причина утраты Николая Дроздова 09:04"Заколебался ездить": Киркоров объяснил свой отказ от гастролей по стране 08:03"Суперпевицей себя не считаю": 41-летняя Стоцкая объявила об уходе с эстрадной сцены 06:06"Волга-Волга": Триумф народного таланта и Сатира на бюрократию 03:21Быть, а не казаться: Абдулов и Алферова | на экране и в жизни 02:14Прославленный артист и телеведущий ушел навсегда в лучший мир 00:03Замарала честь, схлопатала диагноз, потеряла ребенка: 3 удара судьбы Тодоренко 20:28Собянин поддержал команду кандидатов, выдвинутых "ЕР" на выборы в Мосгордуму 18:13Тест на знание искусства в СССР: угадайте советского художника по картине 17:29"Горю! Прямо желаю!": собирающий в кулачок Басков попал на видео 17:14Выборы депутатов Мосгордумы будут проходить три дня – МГИК 16:26Обладатель премии "Золотой граммофон" рассказала, как очутилась в ванной Аллы Пугачевой 15:28Москвичей попросили быть внимательными из-за сильной непогоды 14:40"ЧТО? ГДЕ? КОГДА?": супертест для эталонных эрудитов | Сможете пройти? 13:34Вся колода: Пугачеву с мужем-иноагентом пригласили на антироссийский шабаш Вайкуле 11:11Летний ТЕСТ: угадайте культовый советский фильм по сцене на пляже 10:08"Масса идиотов. Мало адекватных": Меньшова катком проехалась по звездам 06:36Ляйсан Утяшева поделилась лайфхаками: как уберечь себя от переедания летом 03:12Королевский эксперт оценила шансы на появление Кейт Миддлтон с детьми на параде Trooping the Colour 00:09Дана Борисова отмечает 48-летие: шокирующие факты из жизни эпатажной звезды 22:59Нашли козла отпущения: звезда "Универа" Ярушин пошел под суд 18:39Тест для гурманов: угадайте название советского торта по фото 16:03Косметолог Ткаченко рассказала, почему сочетание SPF и тонального крема – идеальная защита кожи 14:28Невозможно отличить: 12 блистательных актеров, сыгравших звезд в кино 12:31Эти звезды шоу-бизнеса сбежали от суеты Голливуда: 6 уникальных историй 10:17Увлекательный тест на знание советских телепередач 10:04Высокий суд ЮАР одобрил привлечение "Google SA" к делу за блокировку православного канала "Спас" 09:24Повалий о любви к Родине: "Если у света и добра есть душа, то эта душа – в России" 06:05Ни работы, ни мужа, ни жизни: как провела остаток дней народная артистка РСФСР Эльза Леждей 03:18Бузова против Костенко: при чем здесь Тарасов? 00:05"Моя дочурка": дочь певицы Глюкозы показала Сюсю 18:59Тест для внимательных: угадай советский фильм по кадру с титрами 17:0556-летняя олимпийская чемпионка Светлана Мастеркова экстренно госпитализирована 16:25Убийство в берлоге: в России хотят разрешить охоту на спящих медведей 16:18Потерявший контракт с фирмой Дмитрий Маликов предложил работу фанатам 15:37Жители столицы проголосуют за лучшие туристические маршруты конкурса "Покажи Москву" 14:59Парк Героев Отечественной войны 1812 года обустроят в Марьине 14:54"Готова поделиться": Ксения Собчак заявила об изнасиловании – сделали операцию 14:52Инфраструктура для наземного транспорта создана рядом со станцией метро "Озерная" 14:26До конца года в Москве будет введено еще несколько спортивных объектов – Собянин 13:39Несла миллионы в сумке: бегство Ксении Собчак попало на камеру 11:36В День России на Киевском вокзале состоится выставка электропоездов "Иволга" 11:25ТЕСТ: Угадайте советский фильм по кадру с автомобилем 09:39ТЕСТ для истинных киноманов: угадайте советский фильм по одной фразе 08:08Варум без фильтров: в чем сила естественной красоты певицы? 06:06"Хватала мужа": Стриженова не сдержала чувств в публичном месте – получила наслаждение 03:13Похорошеет через 100 лет? Какой будет Москва в 2124 году 00:03"Нещадно пришпарило": Наталью Штурм раскритиковали за внешний вид 19:29Тест: насколько хорошо вы знаете советский дизайн?
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Звезд "Премии МУЗ ТВ" уведомили о куче запретов после скандала со "свадьбой" Киркорова и Давы

Звезд "Премии МУЗ ТВ" уведомили о куче запретов после скандала со "свадьбой" Киркорова и Давы
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Несколько часов остается до начала "красной дорожки" ежегодной национальной телевизионной премии в области популярной музыки МУЗ ТВ. Ее не проводили в силу разных обстоятельств два года, и вот теперь она возвращается в эфир и на сцену. Правда, со множеством запретов и ограничений.

Церемония 2021 года обернулась грандиозным скандалом. Басманный суд Москвы усмотрел пропаганду "нетрадиционных сексуальных отношений" среди несовершеннолетних в отношении телеканала МУЗ-ТВ после перформанса Киркорова и Давы, во время которого артисты предстали в виде молодоженов одного пола. В итоге суд обязал канал заплатить штраф в миллион рублей.

В этот раз на канале составили целый список того, что нельзя делать, показывать и говорить во время церемонии. В выданной всем артистам "Памятке для вручантов" содержится исчерпывающая информация. Участников премии, в частности, просят:

– Не допускать непристойных, ругательных и иных некорректных выражений, а также высказываний, способных принизить, или оскорбить группы людей, или отдельных личностей;

– Не допускать высказываний на любые политические темы, в том числе разговоров о военных конфликтах, о деятельности представителей власти;

– Избегать упоминания запрещенных в РФ социальных сетей и организаций;

– Избегать упоминания лиц, признанных в РФ иноагентами;

– Не обсуждать, не пропагандировать и не одобрять порнографию, смену пола,

педофилию, нетрадиционные сексуальные отношения или предпочтения, культ насилия и

жестокости. Не допускать распространение информации на тему "ЛГБТ" ( 30 ноября 2023

года Верховный суд объявил "экстремистской организацией" и запретил "международное

общественное движение ЛГБТ").

-Не рекламировать услуги и продукцию, не анонсировать концерты, прямо не согласованные с МУЗ– ТВ.

Фото: Дни.ру

Есть серьезные ограничения и по внешнему виду участников Премии. Правилами исключены:

– Прозрачные формы, чересчур открытые, откровенные элементы в одежде;

– Скрытые и открытые призывы к потреблению алкогольных и наркотических средств;

– Провокационные призывы в цветовых решениях, принтах и аксессуарах (атрибутика

пропаганды меньшинств, включая кроссдрессинг (ношение одежды или аксессуаров, которые ассоциируются с противоположным полом – Прим. ред.), цветовые сочетания, знаки, обозначения);

– Изображения запрещенных или ограниченных символик, логотипов и цветосочетаний.

Запрет на кроссдрессинг, надо полагать, связан с еще одним скандалом церемонии 2021 года, когда блогер Даня Милохин шокировал появлением в женском платье.

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14 июня 2024, 12:10
Фото: Дни.ру
"Дни.ру"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Впервые без перчаток: 56-летний Киркоров похвастался огромной татуировкой на руке

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

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