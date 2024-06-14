Звезд "Премии МУЗ ТВ" уведомили о куче запретов после скандала со "свадьбой" Киркорова и Давы

Церемония 2021 года обернулась грандиозным скандалом. Басманный суд Москвы усмотрел пропаганду "нетрадиционных сексуальных отношений" среди несовершеннолетних в отношении телеканала МУЗ-ТВ после перформанса Киркорова и Давы, во время которого артисты предстали в виде молодоженов одного пола. В итоге суд обязал канал заплатить штраф в миллион рублей.
В этот раз на канале составили целый список того, что нельзя делать, показывать и говорить во время церемонии. В выданной всем артистам "Памятке для вручантов" содержится исчерпывающая информация. Участников премии, в частности, просят:
– Не допускать непристойных, ругательных и иных некорректных выражений, а также высказываний, способных принизить, или оскорбить группы людей, или отдельных личностей;
– Не допускать высказываний на любые политические темы, в том числе разговоров о военных конфликтах, о деятельности представителей власти;
– Избегать упоминания запрещенных в РФ социальных сетей и организаций;
– Избегать упоминания лиц, признанных в РФ иноагентами;
– Не обсуждать, не пропагандировать и не одобрять порнографию, смену пола,
педофилию, нетрадиционные сексуальные отношения или предпочтения, культ насилия и
жестокости. Не допускать распространение информации на тему "ЛГБТ" ( 30 ноября 2023
года Верховный суд объявил "экстремистской организацией" и запретил "международное
общественное движение ЛГБТ").
-Не рекламировать услуги и продукцию, не анонсировать концерты, прямо не согласованные с МУЗ– ТВ.
Есть серьезные ограничения и по внешнему виду участников Премии. Правилами исключены:
– Прозрачные формы, чересчур открытые, откровенные элементы в одежде;
– Скрытые и открытые призывы к потреблению алкогольных и наркотических средств;
– Провокационные призывы в цветовых решениях, принтах и аксессуарах (атрибутика
пропаганды меньшинств, включая кроссдрессинг (ношение одежды или аксессуаров, которые ассоциируются с противоположным полом – Прим. ред.), цветовые сочетания, знаки, обозначения);
– Изображения запрещенных или ограниченных символик, логотипов и цветосочетаний.
Запрет на кроссдрессинг, надо полагать, связан с еще одним скандалом церемонии 2021 года, когда блогер Даня Милохин шокировал появлением в женском платье.