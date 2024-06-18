Актер Назаров назвал имя главного предателя России во власти

В Нальчике открылся кинофестиваль "Кабардино-Балкария-2024". Он собрал множество звезд театра и кино. Приехал в этот благословенный край и актер Юрий Назаров, которого все помнят по ролям в фильмах "Горячий снег", "Андрей Рублев", "Земля Санникова" и еще двум сотням киноработ.

Юрий Назаров известен своей принципиальной позицией и патриотизмом. Например, в марте 2014-го он поддержал воссоединение Крыма с Россией. А в прошлом году участвовал в открытии первого в новейшей истории памятника Сталину в Великих Луках.

"Когда началась Великая Отечественная война, мне было четыре года, – вспоминает актер. – Но я помню, как в первые ее дни были тревожные сообщения Совинформбюро: "В результате тяжелых кровопролитных боев мы оставили... Оставили... Оставили... Так продолжалось до конца октября, когда наступление фашистских войск было остановлено. А остановили его мои земляки – сибиряки (актер родом из Новосибирска – Прим. ред.)".

Назаров считает себя советским человеком и гордится, что родился в Советском Союзе, что был коммунистом. "Коммунизм, по моему убеждению, должен быть где-то в сердце, а не в виде красной книжечки партбилета в кармане", – рассуждает Юрий Владимирович. А вот Никиту Хрущева, у которого был партбилет с номером 4 (первый – у Ленина), актер считает предателем идей коммунизма, и Родины. "Самый главный предатель всех времен и народов!" – так Назаров характеризует покойного советского лидера.

"Со дня Победы и до дня смерти Сталина никто в адрес России даже вякнуть не смел, – пояснил Юрий Владимирович. – А когда в 1956 году Сталина в гробу одолел Хрущев, тогда Запад начал открывать рот. И это продолжается по сей день. Но все равно победа будет за нами – другого просто не дано!"