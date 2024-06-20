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Четверг 20 июня

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Живот уже не прячет: Брежнева удивила видом после развода

Живот уже не прячет: Брежнева удивила видом после развода
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Артистка свою форму уже не скрывает. Вера Брежнева разместила видео после расставания с композитором.

Экс-участница группы "ВИА Гра" бросает вызов времени и обстоятельствам. Певица Брежнева показала фигуру после перерыва с контентом. Плоский живот, облегающий топ. Длинные ноги, стройный силуэт.

Фото: Соцсети

Развод? Да кому есть до него дело, когда тебе 41, а ты выглядишь на 20! Тем более сейчас, когда в мире "звезд" кипит эпидемия разрывов. В центре внимания — певица Нюша, блогер Лерчек, актриса Портман. Горькие предательства, лопнувшие надежды.

С другой стороны, в центре внимания — Вера Галушка. Вокалистка вдохновила поведением. Живет ярко, красиво, богато. Словно ничего не произошло. Хотя, конечно, многое изменилось с карьерой в России. Певица Брежнева разорвала связи после конфликта с противостоянием стран. В России артистка свою работу уже не развивает. Иногда экс-солистка коллектива "ВИА Гра" публикует посты фанатам и завистникам.

Фото: Соцсети

20 июня поп-дива выложила в сеть ролик. Распущенные белокурые локоны, лучезарная улыбка, дерзкий взгляд. Живот уже не прячет. Брежнева удивила видом после развода.

Еще в мае астролог Екатерина Нероева предупредила: Брежневу ждут 3 тяжелых года. Девятый цикл жизни певицы заканчивается, и заканчивается он не самым благоприятным образом. Энергия на исходе, цели достигнуты – пора подводить итоги, а не строить новые планы. “Нельзя открывать новое дело, – отметила эксперт, – нельзя давать деньги в долг, нельзя бросаться в новые отношения”.

Развод с Меладзе не просто факт биографии, а закономерность. “Вера Брежнева увела мужчину из семьи", – подчеркнула специалист. Сейчас нужно платить по счетам.

Брак Веры Брежневой и Константина Меладзе продлился 8 лет. В этом браке не появились дети. У Веры есть две дочери от предыдущих отношений: 23-летняя Соня и 14-летняя Сара.

Также 20 июня публика обсуждает в сети проблемы, которые коснулись другой семьи. Брак Алсу Абрамовой и Яна Абрамова продержался 18 лет. В этом союзе родились дети. У Алсу есть две дочери от этих отношений: 17-летняя Сафина и 16-летняя Микелла. Также у Алсу есть один сын: 7-летний Рафаэль.

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20 июня 2024, 22:24
Кадр YouTube / @FAMETIMETV
Соцсети✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Анна Большова спрятала живот за широким платьем

Поющая ведущая Ольга Бузова.
Телеведущий Юрий Николаев.
Актриса Ингрид Олеринская.
Актриса Алика Смехова.
Шоумен Александр Олешко.
Певица Юлия Ковальчук.
Актриса Анна Большова.
Шоумен Оскар Кучера с женой.
Актриса Елена Захарова.
Актриса Ирина Безрукова.
Ведущая Яна Кошкина.
Модель Анна Калашникова.
Актриса Екатерина Гусева.

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