Артистка свою форму уже не скрывает. Вера Брежнева разместила видео после расставания с композитором.

Экс-участница группы "ВИА Гра" бросает вызов времени и обстоятельствам. Певица Брежнева показала фигуру после перерыва с контентом. Плоский живот, облегающий топ. Длинные ноги, стройный силуэт.

Развод? Да кому есть до него дело, когда тебе 41, а ты выглядишь на 20! Тем более сейчас, когда в мире "звезд" кипит эпидемия разрывов. В центре внимания — певица Нюша, блогер Лерчек, актриса Портман. Горькие предательства, лопнувшие надежды.

С другой стороны, в центре внимания — Вера Галушка. Вокалистка вдохновила поведением. Живет ярко, красиво, богато. Словно ничего не произошло. Хотя, конечно, многое изменилось с карьерой в России. Певица Брежнева разорвала связи после конфликта с противостоянием стран. В России артистка свою работу уже не развивает. Иногда экс-солистка коллектива "ВИА Гра" публикует посты фанатам и завистникам.

20 июня поп-дива выложила в сеть ролик. Распущенные белокурые локоны, лучезарная улыбка, дерзкий взгляд. Живот уже не прячет. Брежнева удивила видом после развода.

Еще в мае астролог Екатерина Нероева предупредила: Брежневу ждут 3 тяжелых года. Девятый цикл жизни певицы заканчивается, и заканчивается он не самым благоприятным образом. Энергия на исходе, цели достигнуты – пора подводить итоги, а не строить новые планы. “Нельзя открывать новое дело, – отметила эксперт, – нельзя давать деньги в долг, нельзя бросаться в новые отношения”.



Развод с Меладзе не просто факт биографии, а закономерность. “Вера Брежнева увела мужчину из семьи", – подчеркнула специалист. Сейчас нужно платить по счетам.

Брак Веры Брежневой и Константина Меладзе продлился 8 лет. В этом браке не появились дети. У Веры есть две дочери от предыдущих отношений: 23-летняя Соня и 14-летняя Сара.



Также 20 июня публика обсуждает в сети проблемы, которые коснулись другой семьи. Брак Алсу Абрамовой и Яна Абрамова продержался 18 лет. В этом союзе родились дети. У Алсу есть две дочери от этих отношений: 17-летняя Сафина и 16-летняя Микелла. Также у Алсу есть один сын: 7-летний Рафаэль.

