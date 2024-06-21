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Пятница 21 июня

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"Вытащили из горящей квартиры": потрясенная спасателями Кудрявцева излила душу

"Вытащили из горящей квартиры": потрясенная спасателями Кудрявцева излила душу
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Появилась волнующая заметка о пожаре со слов Кудрявцевой. Чудесная история спасения потрясла и поклонников Леры в "Telegram"

Telegram-профиль телеведущей пополнился душевной историей о спасении кота из горящей квартиры. Лера поделилась волнующей заметкой о пожаре, будучи потрясенная, растроганная тем, как спасатели вытащили, извлекли питомца из огня, провели для котейки искусственное дыхание. Такие люди!

"Они [спасатели] вытащили котейку из горящей квартиры, сделали питомцу искусственное дыхание и спасли..." — заявила переполненная столь приятным и трогательным поведением спасателей Кудрявцева.

Со слов Кудрявцевой, "чем-то хорошим" плохие новости перекрываются, причем всегда, что спасительно греет душу. В Telegram ведущая отметила то, что в душевной истории кота, извлеченного из огня потрясающими спасателями, появилась хозяйка. Она отблагодарила искусных спасателей, замеченных на пожаре.

"Столько плохих новостей. Но они всегда перекрываются чем-то хорошим. Приятно смотреть на то, что есть такие люди..." – излила душу Кудрявцева.

Ранее Валерия Львовна заявилась в Telegram, будучи вестником именно „плохих“ новостей. Со слов Кудрявцевой Валерии Львовны, неосмотрительную девушку в шторм полностью накрыло морской волной. И без чуда — никто не спас. Неравнодушные люди, тронутые новостями, профильные спасатели по-хозяйски вели осмотр моря, но ничего хорошего.

Также ранее было заявлено то, что Наталья Штурм спасла соседей, заметив новость о пожаре из-за горящей квартиры.

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21 июня 2024, 06:18
Кадр YouTube/@sobchak
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Фоторепортаж

Самые горячие фото Яны Кудрявцевой

Яна - дочь олимпийского чемпиона 1992 года Алексея Кудрявцева.
Гимнастка начала профессиональные выступления в 2008 году.
Первую престижную награду Кудрявцевой удалось завоевать на чемпионате юниоров России в 2009 году.
Международная слава к Яне пришла с победой на Чемпионате Европы в Нижнем Новгороде в 2012 году.
Кудрявцева не менее 13 раз становилась чемпионкой мира в художественной гимнастике в разных категориях.
В 2016 году Яне удалось завоевать серебряную медаль на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.
Кудрявцева признана самой молодой гимнасткой, ставшей абсолютной чемпионкой мира - она получила это звание в 15 лет.
Кроме того, Яна стала первой гимнасткой, выигравшей многоборье в дебютный сезон.
Также Кудрявцева стала первой, кому удалось получить оценку "19" по 20-балльной системе судейства.
Есть у Яны и государственные награды - Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени за успехи на Олимпийских играх в 2016 году.
Первой скорый уход гимнастки из спорта предположила известный тренер Ирина Винер-Усманова.
Еще в 2016 году Кудрявцева говорила, что пока не готова принять решение об уходе из спорта.
Остается неизвестным, чем планирует заниматься Кудрявцева после ухода из спорта.
Возможно, девушка сосредоточится на рекламе или развитии своего аккаунта в Instagram.
Уже сегодня на Яну в социальных сетях подписаны более 280 тысяч человек.
Не исключено, что через какое-то время Кудрявцева решит возобновить свою блистательную карьеру.

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