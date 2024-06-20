У Тимберлейка вскрылись серьезные проблемы после ареста за вождение в пьяном виде

В ночь на 18 июня Джастин Тимберлейк был арестован в Нью-Йорке за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии и нарушение правил дорожного движения. Это стало неожиданностью для многих, но, как сообщают источники, у певца уже давно проблемы с алкоголем.



По данным издания Page Six, Тимберлейк не остановился перед знаком "Стоп" и нарушил правило расположения транспортного средства на правой полосе. В результате 43-летний певец был доставлен в участок, где провел остаток ночи. Утром его отпустили без внесения залога, и теперь он должен предстать перед судом 26 июля.

Источники утверждают, что у Джастина Тимберлейка давно есть проблемы с алкоголем, и арест в нетрезвом виде никого не удивил. "Это не секрет. Все знают, — утверждает инсайдер. — У него реальная проблема с алкоголем, много травки, но серьезная проблема с алкоголем, и он скрывал и маскировал ее годами".

Однако другой источник утверждает, что певец какое-то время не пил до своего ареста. Он похудел, вел здоровый образ жизни и готовился к своему мировому турне Forget Tomorrow, которое стартовало в апреле.

По данным издания, проблемы с алкоголем у Тимберлейка начались в 2021 году, когда газета New York Times выпустила документальный фильм о его бывшей Бритни Спирс. Артист якобы "сильно пил", когда на него обрушился хейт от поклонников певицы, заявившей о плохом обращении с ней во время их романа в начале нулевых.

"Он был очень обеспокоен своей карьерой и актерской деятельностью. Люди очень за него переживали", – говорит инсайдер. Тем не менее, другой источник утверждает, что Джастин сейчас в "отличной форме", и поклонники уже раскупили все билеты на его тур. Сам Тимберлейк или его представители пока никак не прокомментировали ситуацию с арестом и слухи о проблемах с алкоголем.

Тимберлейк — не первая знаменитость, у которой есть проблемы с алкоголем. Многие другие звезды, такие как Бритни Спирс, Линдси Лохан и Чарли Шин, также боролись с этой зависимостью. Проблема алкоголизма среди знаменитостей часто освещается в СМИ, но важно помнить, что это заболевание может поразить любого, независимо от его статуса или профессии.



