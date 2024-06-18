Простой ТЕСТ по географии: насколько хорошо вы знаете Россию

1. Сколько часовых поясов в нашей стране?
А – 9;
Б – 10;
В – 11.
2. Самая длинная река в России – это...
А – Волга;
Б – Енисей;
В – Обь.
3. Третий по численности город в России – это...
А – Санкт-Петербург;
Б – Новосибирск;
В – Самара.
4. Какая из этих областей есть сегодня на карте России?
А – Центрально-Черноземная;
Б – Донская;
В – Ленинградская.
5. Самый молодой метрополитен в России находится в...
А – Казани;
Б – Екатеринбурге;
В – Самаре.
6. Самая высокая гора в России – это...
А – Казбек;
Б – Эльбрус;
В – Ключевская сопка.
7. Самая короткая государственная граница у России с...
А – КНДР;
Б – Беларусью;
В – Монголией.
ОТВЕТЫ
1 – В, 2 – Б, 3 – Б, 4 – В, 5 – А, 6 – Б. 7 – А.