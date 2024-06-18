Простой ТЕСТ по географии: насколько хорошо вы знаете Россию

Тест только для Вас: угадайте милых животных по необычным фактам!

Это и есть лучший тест! Специально для Вас, настоящих эрудитов! Знаете ли Вы столь милых, замечательных животных? Угадайте, кого мы засекретили в вопросах по необычным, интересным и любопытным фактам. Только от команды "Дни.ру" с улыбкой для любимых читателей! В этом тесте для Вас: 5 удивительных фактов о самых разных представителях животного мира.