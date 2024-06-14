Тест: из какого советского фильма этот танец?

Названа стоимость гроба Заворотнюк Тесты Цой обнаружили на реке в центре Петербурга Игры Сонник

Топ новостей недели

ТЕСТ №1: сможете отгадать советский фильм о любви по кадру?ТЕСТ №1: сможете отгадать советский фильм о любви по кадру? Тест: отгадайте фильмы СССР с летними названиями по кадрамТест: отгадайте фильмы СССР с летними названиями по кадрам Уникальный тест: отгадайте мультфильмы СССР о животных по 1 кадруУникальный тест: отгадайте мультфильмы СССР о животных по 1 кадру САМЫЙ ЛУЧШИЙ ТЕСТ: определите названия фильмов СССР по кадрам с детьмиСАМЫЙ ЛУЧШИЙ ТЕСТ: определите названия фильмов СССР по кадрам с детьми

Лента новостей

Пятница 14 июня

18:53Тест: из какого советского фильма этот танец? 17:43ТЕСТ: угадайте фильм СССР с брюнеткой по кадру? 17:38В новом разделе на mos.ru горожанам рассказали о сентябрьских выборах депутатов 16:15Резко сдавшая Анна Седокова обратилась к поклонникам с просьбой 14:26ТЕСТ: способны ответить на 10/10 в путешествии по городам и странам? 12:10Звезд "Премии МУЗ ТВ" уведомили о куче запретов после скандала со "свадьбой" Киркорова и Давы 11:54"Так закончилась эпоха": объявлена причина утраты Николая Дроздова 09:04"Заколебался ездить": Киркоров объяснил свой отказ от гастролей по стране 08:03"Суперпевицей себя не считаю": 41-летняя Стоцкая объявила об уходе с эстрадной сцены 06:06"Волга-Волга": Триумф народного таланта и Сатира на бюрократию 03:21Быть, а не казаться: Абдулов и Алферова | на экране и в жизни 02:14Прославленный артист и телеведущий ушел навсегда в лучший мир 00:03Замарала честь, схлопатала диагноз, потеряла ребенка: 3 удара судьбы Тодоренко 20:28Собянин поддержал команду кандидатов, выдвинутых "ЕР" на выборы в Мосгордуму 18:13Тест на знание искусства в СССР: угадайте советского художника по картине 17:29"Горю! Прямо желаю!": собирающий в кулачок Басков попал на видео 17:14Выборы депутатов Мосгордумы будут проходить три дня – МГИК 16:26Обладатель премии "Золотой граммофон" рассказала, как очутилась в ванной Аллы Пугачевой 15:28Москвичей попросили быть внимательными из-за сильной непогоды 14:40"ЧТО? ГДЕ? КОГДА?": супертест для эталонных эрудитов | Сможете пройти? 13:34Вся колода: Пугачеву с мужем-иноагентом пригласили на антироссийский шабаш Вайкуле 11:11Летний ТЕСТ: угадайте культовый советский фильм по сцене на пляже 10:08"Масса идиотов. Мало адекватных": Меньшова катком проехалась по звездам 06:36Ляйсан Утяшева поделилась лайфхаками: как уберечь себя от переедания летом 03:12Королевский эксперт оценила шансы на появление Кейт Миддлтон с детьми на параде Trooping the Colour 00:09Дана Борисова отмечает 48-летие: шокирующие факты из жизни эпатажной звезды 22:59Нашли козла отпущения: звезда "Универа" Ярушин пошел под суд 18:39Тест для гурманов: угадайте название советского торта по фото 16:03Косметолог Ткаченко рассказала, почему сочетание SPF и тонального крема – идеальная защита кожи 14:28Невозможно отличить: 12 блистательных актеров, сыгравших звезд в кино 12:31Эти звезды шоу-бизнеса сбежали от суеты Голливуда: 6 уникальных историй 10:17Увлекательный тест на знание советских телепередач 10:04Высокий суд ЮАР одобрил привлечение "Google SA" к делу за блокировку православного канала "Спас" 09:24Повалий о любви к Родине: "Если у света и добра есть душа, то эта душа – в России" 06:05Ни работы, ни мужа, ни жизни: как провела остаток дней народная артистка РСФСР Эльза Леждей 03:18Бузова против Костенко: при чем здесь Тарасов? 00:05"Моя дочурка": дочь певицы Глюкозы показала Сюсю 18:59Тест для внимательных: угадай советский фильм по кадру с титрами 17:0556-летняя олимпийская чемпионка Светлана Мастеркова экстренно госпитализирована 16:25Убийство в берлоге: в России хотят разрешить охоту на спящих медведей 16:18Потерявший контракт с фирмой Дмитрий Маликов предложил работу фанатам 15:37Жители столицы проголосуют за лучшие туристические маршруты конкурса "Покажи Москву" 14:59Парк Героев Отечественной войны 1812 года обустроят в Марьине 14:54"Готова поделиться": Ксения Собчак заявила об изнасиловании – сделали операцию 14:52Инфраструктура для наземного транспорта создана рядом со станцией метро "Озерная" 14:26До конца года в Москве будет введено еще несколько спортивных объектов – Собянин 13:39Несла миллионы в сумке: бегство Ксении Собчак попало на камеру 11:36В День России на Киевском вокзале состоится выставка электропоездов "Иволга" 11:25ТЕСТ: Угадайте советский фильм по кадру с автомобилем 09:39ТЕСТ для истинных киноманов: угадайте советский фильм по одной фразе
685
400
true
Dni.today
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.today»
235
35

Тест: из какого советского фильма этот танец?

Тест: из какого советского фильма этот танец?
109

Танец в кино – это не просто движения под музыку, это искусство, способное передать эмоции, характер и смысл без слов. Он способен привлечь внимание зрителя, заставить его переживать и сопереживать, а также оставить незабываемое впечатление.

В отечественном кинематографе также есть множество ярких танцевальных сцен, которые стали классикой и остаются любимыми у зрителей. Пройдите тест и узнайте, насколько те или иные эпизоды способны напомнить вам о классике советского кино.

Подпишись в Telegram

14 июня 2024, 18:53
Кадр из фильма "Афоня" (1975) / Киностудия "Мосфильм"
Дни.ру✓ Надежный источник

ТЕСТ: угадайте фильм СССР с брюнеткой по кадру?

ТЕСТ: угадайте фильм СССР с брюнеткой по кадру?
Насколько же разные актрисы были в фильмах эпохи СССР: лохматые и причесанные, с хвостиками и с косичками, с короткими и длинными волосами, в париках и без. Однако волосы всех цветов нельзя оставить без внимания: и белые, и рыжие, и русые, и черные, и седые. Пройдите тест от редакции "Дни.ру" и угадайте: какие названия носят фильмы (СССР) с брюнеткой! Угадать по одному кадру смогут только знатоки киношедевров СССР! Впереди 5 вопросов.

Резко сдавшая Анна Седокова обратилась к поклонникам с просьбой

Резко сдавшая Анна Седокова обратилась к поклонникам с просьбой
Поп-звезда Анна Седокова неожиданно столкнулась с серьезными проблемами со здоровьем. Они вынудили ее отказаться от участия в одном из главных мероприятий российского шоу-бизнеса – премии канала МУЗ-ТВ. Певица планировала посетить мероприятие вместе со своими детьми, но ее планы рухнули из-за неотложной операции.

ТЕСТ: способны ответить на 10/10 в путешествии по городам и странам?

ТЕСТ: способны ответить на 10/10 в путешествии по городам и странам?
Думаете, знакомы с миром? А мир думает иначе! Этот тест – не скучная прогулка по туристическим тропам, а суперпрыжок по горам географических открытий. Скажите "привет" не только городам, но и странам! Здесь не будет школьной географички с открытым дневником.

Звезд "Премии МУЗ ТВ" уведомили о куче запретов после скандала со "свадьбой" Киркорова и Давы

Звезд "Премии МУЗ ТВ" уведомили о куче запретов после скандала со "свадьбой" Киркорова и Давы
Несколько часов остается до начала "красной дорожки" ежегодной национальной телевизионной премии в области популярной музыки МУЗ ТВ. Ее не проводили в силу разных обстоятельств два года, и вот теперь она возвращается в эфир и на сцену. Правда, со множеством запретов и ограничений. Церемония 2021 года обернулась грандиозным скандалом.

"Так закончилась эпоха": объявлена причина утраты Николая Дроздова

"Так закончилась эпоха": объявлена причина утраты Николая Дроздова
Близкий друг телеведущего Константин Мирошник объявил об окончании эпохи телепрограммы "В мире животных". Это стало потерей "смысла жизни" для Николая Дроздова. Причину утраты художник передал ProZvezd. Телевизионная программа зоолога Николая Дроздова «В мире животных» была для него надежным источником радости и удовольствий.

Выбор читателей

14/06Птн"Так закончилась эпоха": объявлена причина утраты Николая Дроздова 13/06ЧтвТест на знание искусства в СССР: угадайте советского художника по картине 13/06ЧтвВся колода: Пугачеву с мужем-иноагентом пригласили на антироссийский шабаш Вайкуле 13/06ЧтвКоролевский эксперт оценила шансы на появление Кейт Миддлтон с детьми на параде Trooping the Colour 13/06ЧтвЛетний ТЕСТ: угадайте культовый советский фильм по сцене на пляже 13/06Чтв"Масса идиотов. Мало адекватных": Меньшова катком проехалась по звездам