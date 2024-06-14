Тест: из какого советского фильма этот танец?

ТЕСТ: угадайте фильм СССР с брюнеткой по кадру?

Насколько же разные актрисы были в фильмах эпохи СССР: лохматые и причесанные, с хвостиками и с косичками, с короткими и длинными волосами, в париках и без. Однако волосы всех цветов нельзя оставить без внимания: и белые, и рыжие, и русые, и черные, и седые. Пройдите тест от редакции "Дни.ру" и угадайте: какие названия носят фильмы (СССР) с брюнеткой! Угадать по одному кадру смогут только знатоки киношедевров СССР! Впереди 5 вопросов.