Слава Зайцев забрал наследника: сын легендарного модельера умер от рака

В марте 2023 года модельер Егор Зайцев рыдал в Щелково у гроба знаменитого отца – Славы Зайцева. А вечером 19 июня 2024 года пришла страшная новость – не стало и его самого...

В конце зимы Егора Зайцева госпитализировали с коронавирусом. Но при обследовании была обнаружена анемия, и ему провели переливание крови.



А в начале июня Егора Зайцева в тяжелом состоянии увезли в реанимацию. 16 числа его состояние ухудшилось и наследника Славы Зайцева подключили к аппарату ИВЛ. Но у 64-летнего Егора отказали почки, скопилась жидкость в брюшной полости, обнаружилась несвертываемость крови. Скончался же он от выявленных осложнений на фоне рака толстой кишки. Опухоль также нашли в обоих легких и печени. Смерть стала облегчением его страданий.

Напомним, Егор Зайцев с 1983 года работал в Доме моды Вячеслава Зайцева, а пять лет назад стал там генеральным директором. С 2004-го был участником показов Mercedes-Benz Fashion Week, руководил модельным агентством и создал линию одежды YeZ. Слава Зайцев планировал, что Его Зайцев продолжит его дело, что откроет мемориальный музей в щелковской усадьбе. Но у жизни и судьбы были иные планы...

Наследницей состояния Славы и Егора Зайцевых станет, очевидно, их дочка и внучка Маруся.