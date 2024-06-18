Как живет 67-летний Расторгуев Тесты Туриченко из "Иванушек" раскрыл тайну о группе Игры Сонник

Топ новостей недели

"Так закончилась эпоха": объявлена причина утраты Николая Дроздова"Так закончилась эпоха": объявлена причина утраты Николая Дроздова ТЕСТ для истинных киноманов: угадайте советский фильм по одной фразеТЕСТ для истинных киноманов: угадайте советский фильм по одной фразе Тест: из какого советского фильма этот танец?Тест: из какого советского фильма этот танец? Вайкуле дерет по 700 тысяч за билеты на предавших Родину иноагентов Макаревича и МаксаковуВайкуле дерет по 700 тысяч за билеты на предавших Родину иноагентов Макаревича и Максакову

Лента новостей

Вторник 18 июня

13:22Возращение к истокам: знаменитый бренд предложил красавицам носить кокошники 12:58"Играть в жертву ей не идет": Малиновская влезла в разборки Бузовой и Баскова 12:39Чурикова высказалась об уместности праздников звезд в нынешнее непростое время 12:0221 июня пройдет конференция TGMarketConf 11:32Тест для тех, кто видел СССР своими глазами: что вы помните о советской рекламе? 10:25Тест только для Вас: угадайте милых животных по необычным фактам! 10:23Актер Назаров назвал имя главного предателя России во власти 09:38Исхудавший на таблетках 50-летний Фомин: "Меня штырит!" 09:18Шаляпин после трагической смерти жены высказался о претензии на наследство 06:51SHAMAN попал на концерте в конфуз, озадачив странными выделениями 06:18Ирина Пегова отмечает 46-летие: собрали самые интересные факты об артистке 03:37Актриса Джессика Альба поделилась личным секретом крепкого брака 00:11Косметолог Ткаченко рассказала, как правильно заботиться о чувствительное коже 20:45"Не успела": опубликованы последние слова Татьяны Тарасовой 18:10Москвичей предупредили о грозе и граде вечером 17 июня 16:33Куда сходить в Москве: афиша с 20 по 27 июня 16:01Москва и Пекин подписали программу сотрудничества до 2026 года – Собянин 14:37Тест для тусовщиков из СССР: насколько хорошо вы помните советские дискотеки? 13:11Тест: насколько хорошо вы помните настольные игры из СССР? 12:34Собянин: На Москву приходится более 40% товарооборота между Россией и Китаем 10:58"Решил работать до гробовой доски": как живет 67-летний лидер "Любэ" Расторгуев 10:30Певица МакSим впервые вышла на сцену после курса лечения от зависимости 09:28"Дети меня уже ненавидят": Жасмин разоткровенничалась об отношениях с сыном и невесткой 08:58На концерте Понаровской в Москве Малахов стал свидетелем ужасного события 08:34Туриченко из "Иванушек" раскрыл хранимую 30 лет тайну о ставших парнями девушках в группе 06:14Звезды шоу-бизнеса, которые не могут жить без экстремальных развлечений 18:39Тест для выходцев из СССР: помните ли вы, чем гордились советские люди? 16:175 актуальных идей летнего маникюра от звездных инфлюенсеров 13:27Самые смелые советы Ольги Бузовой на все случаи жизни 10:04Забавный тест: сможете ли вы угадать, как заканчиваются советские анекдоты? 18:45Тест для любителей советского фарфора: угадайте знаменитые заводы СССР по чайным парам 14:23От Волочковой до Киркорова: самые странные привычки звезд российского шоу-бизнеса 12:14Тест: насколько хорошо вы помните советский фильм "Человек-амфибия"? 10:079 лет назад ушла из жизни Жанна Фриске: вспоминаем яркие моменты карьеры певицы 06:25Беременность застала Волочкову врасплох: Не заметила! 03:13Даже Магомаев раскусил фальшь Пугачевой: "Вся кипит внутри" 00:01Первая леди джаза: как Элла Фитцжеральд покорила мир 23:26Лолита отказалась только от одного продукта и стремительно похудела к Премии МУЗ-ТВ 18:53Тест: из какого советского фильма этот танец? 17:43ТЕСТ: угадайте фильм СССР с брюнеткой по кадру? 17:38В новом разделе на mos.ru горожанам рассказали о сентябрьских выборах депутатов 16:15Резко сдавшая Анна Седокова обратилась к поклонникам с просьбой 14:26ТЕСТ: способны ответить на 10/10 в путешествии по городам и странам? 12:10Звезд "Премии МУЗ ТВ" уведомили о куче запретов после скандала со "свадьбой" Киркорова и Давы 11:54"Так закончилась эпоха": объявлена причина утраты Николая Дроздова 09:04"Заколебался ездить": Киркоров объяснил свой отказ от гастролей по стране 08:03"Суперпевицей себя не считаю": 41-летняя Стоцкая объявила об уходе с эстрадной сцены 06:06"Волга-Волга": Триумф народного таланта и Сатира на бюрократию 03:21Быть, а не казаться: Абдулов и Алферова | на экране и в жизни 02:14Прославленный артист и телеведущий ушел навсегда в лучший мир
685
400
true
Dni.today
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.today»
235
35

"Играть в жертву ей не идет": Малиновская влезла в разборки Бузовой и Баскова

"Играть в жертву ей не идет": Малиновская влезла в разборки Бузовой и Баскова
252

В последнее время отношения между Ольгой Бузовой и Николаем Басковым приковывают внимание поклонников и прессы. Конфликт разразился после шутки Баскова о внешности певицы, которая вызвала ее гневную реакцию.

На стороне Баскова выступила телеведущая Маша Малиновска. По ее мнению, высказывание певца не было оскорбительным, и конфликт раздувается искусственно:

"Коля — великолепный ведущий с отличным чувством юмора. Он всегда был известен своими острыми шутками. Конфликт высосанный Ольгой из пальца. Она уже взрослая женщина и продолжать играть в жертву, как раньше, ей уже не идет. Пусть поучится у Киркорова в самоиронию!".

Малиновская отметила, что Бузовой пора перестать чрезмерно реагировать на критику — певице следует воспринимать юмор с легкостью. Она считает, что артситка уже достаточно известна и успешна, чтобы не обращать внимания на подобные шутки.

"Ольга уже не новичок в шоу-бизнесе. Она должна понимать, что в этой сфере всегда будут люди, которые будут ее критиковать или шутить над ней. Это часть профессии. Пусть воспринимает это с юмором и не загоняет себя в угол", — сказала Малиновская.

В то же время подруга Бузовой, дизайнер Мария Погребняк, встала на ее защиту. Она резко раскритиковала Баскова за его высказывание, назвав его невоспитанным и грубым:

"Это просто возмутительно! Как можно говорить такое о женщине? Коля — настоящий хам, и у него нет никакого понятия о приличиях. Мне жаль Олю, ей пришлось выслушать такие оскорбления. Сейчас так мало настоящих мужчин, которые умеют себя вести с женщинами", — заявила Погребняк. Она добавила, что Бузова сильная и уверенная в себе женщина, которая не заслуживает такого обращения со стороны мужчин:

Конфликт между Бузовой и Басковым продолжает набирать обороты, и неизвестно, к чему он приведет в дальнейшем. В любом случае, эта ситуация стала ярким примером того, как незначительная шутка может спровоцировать серьезную ссору в мире шоу-бизнеса.

Подпишись в Telegram

18 июня 2024, 12:58
Ольга Бузова. Фото: соцсети
Телеграм-канал "Звездач"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Вот это да! Бузова села в лужу в платье черного цвета, но встала на путь исправления / Клуб / На премии / Москва

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Bulkin Sergey / news.ru / www.globallookpress.com
Фото: Petrov Sergey / news.ru / www.globallookpress.com

По теме

Самые смелые советы Ольги Бузовой на все случаи жизни
Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Чурикова высказалась об уместности праздников звезд в нынешнее непростое время

Чурикова высказалась об уместности праздников звезд в нынешнее непростое время
Легендарная телеведущая Яна Чурикова стала гостьей "Премии МУЗ ТВ 2024: Возвращение". За кулисами церемонии с ней встретился корреспондент "Дни.ру". "Я думаю, что такая масштабная премия очень нужна нашей индустрии, – говорит Яна Чурикова.

Тест для тех, кто видел СССР своими глазами: что вы помните о советской рекламе?

Тест для тех, кто видел СССР своими глазами: что вы помните о советской рекламе?
В современном мире реклама играет огромную роль в нашей повседневной жизни. Она проникает во все сферы общества, от телевидения и интернета до уличных вывесок и социальных сетей. Однако, если посмотреть на советскую эпоху, то там реклама была не такой интенсивной.

Тест только для Вас: угадайте милых животных по необычным фактам!

Тест только для Вас: угадайте милых животных по необычным фактам!
Это и есть лучший тест! Специально для Вас, настоящих эрудитов! Знаете ли Вы столь милых, замечательных животных? Угадайте, кого мы засекретили в вопросах по необычным, интересным и любопытным фактам. Только от команды "Дни.ру" с улыбкой для любимых читателей! В этом тесте для Вас: 5 удивительных фактов о самых разных представителях животного мира.

Актер Назаров назвал имя главного предателя России во власти

Актер Назаров назвал имя главного предателя России во власти
В Нальчике открылся кинофестиваль "Кабардино-Балкария-2024". Он собрал множество звезд театра и кино. Приехал в этот благословенный край и актер Юрий Назаров, которого все помнят по ролям в фильмах "Горячий снег", "Андрей Рублев", "Земля Санникова" и еще двум сотням киноработ. Юрий Назаров известен своей принципиальной позицией и патриотизмом.

Исхудавший на таблетках 50-летний Фомин: "Меня штырит!"

Исхудавший на таблетках 50-летний Фомин: "Меня штырит!"
Митя Фомин стал украшением "Премии МУЗ ТВ 2024: Возвращение". Атлетичная фигура, элегантный белый костюм – настоящая звезда! За кулисами с популярным певцом встретился корреспондент "Дни.ру". Рассказал Митя Фомин об основательной подготовке к этой значимой музыкальной премии: "Мы специально ездили в Петербург за костюмом, мы худели и занимались спортом".

Выбор читателей

17/06Пнд"Не успела": опубликованы последние слова Татьяны Тарасовой 16/06ВскТест для выходцев из СССР: помните ли вы, чем гордились советские люди? 17/06ПндТуриченко из "Иванушек" раскрыл хранимую 30 лет тайну о ставших парнями девушках в группе 17/06ПндНа концерте Понаровской в Москве Малахов стал свидетелем ужасного события 17/06Пнд"Решил работать до гробовой доски": как живет 67-летний лидер "Любэ" Расторгуев 17/06ПндТест для тусовщиков из СССР: насколько хорошо вы помните советские дискотеки?