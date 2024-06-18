"Играть в жертву ей не идет": Малиновская влезла в разборки Бузовой и Баскова

В последнее время отношения между Ольгой Бузовой и Николаем Басковым приковывают внимание поклонников и прессы. Конфликт разразился после шутки Баскова о внешности певицы, которая вызвала ее гневную реакцию.



На стороне Баскова выступила телеведущая Маша Малиновска. По ее мнению, высказывание певца не было оскорбительным, и конфликт раздувается искусственно:



"Коля — великолепный ведущий с отличным чувством юмора. Он всегда был известен своими острыми шутками. Конфликт высосанный Ольгой из пальца. Она уже взрослая женщина и продолжать играть в жертву, как раньше, ей уже не идет. Пусть поучится у Киркорова в самоиронию!".

Малиновская отметила, что Бузовой пора перестать чрезмерно реагировать на критику — певице следует воспринимать юмор с легкостью. Она считает, что артситка уже достаточно известна и успешна, чтобы не обращать внимания на подобные шутки.

"Ольга уже не новичок в шоу-бизнесе. Она должна понимать, что в этой сфере всегда будут люди, которые будут ее критиковать или шутить над ней. Это часть профессии. Пусть воспринимает это с юмором и не загоняет себя в угол", — сказала Малиновская.

В то же время подруга Бузовой, дизайнер Мария Погребняк, встала на ее защиту. Она резко раскритиковала Баскова за его высказывание, назвав его невоспитанным и грубым:

"Это просто возмутительно! Как можно говорить такое о женщине? Коля — настоящий хам, и у него нет никакого понятия о приличиях. Мне жаль Олю, ей пришлось выслушать такие оскорбления. Сейчас так мало настоящих мужчин, которые умеют себя вести с женщинами", — заявила Погребняк. Она добавила, что Бузова сильная и уверенная в себе женщина, которая не заслуживает такого обращения со стороны мужчин:

Конфликт между Бузовой и Басковым продолжает набирать обороты, и неизвестно, к чему он приведет в дальнейшем. В любом случае, эта ситуация стала ярким примером того, как незначительная шутка может спровоцировать серьезную ссору в мире шоу-бизнеса.