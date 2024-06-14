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Пятница 14 июня

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"Так закончилась эпоха": объявлена причина утраты Николая Дроздова

"Так закончилась эпоха": объявлена причина утраты Николая Дроздова
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Близкий друг телеведущего Константин Мирошник объявил об окончании эпохи телепрограммы "В мире животных". Это стало потерей "смысла жизни" для Николая Дроздова. Причину утраты художник передал ProZvezd.

Телевизионная программа зоолога Николая Дроздова «В мире животных» была для него надежным источником радости и удовольствий. Для зрителя живность со всего мира в миг обретала встречный смысл, довольно было ее создателю Дроздову точно появиться в телевизоре. Один лишь зоолог давал значимость и живой смысл эпохальной телепрограммы.

Дроздов на глазах у зрителей находил общий язык с разными мирскими созданиями: крупными и маленькими, дикими и домашними. К каждому животному был особый радушный подход. Неважно — на Западе или Востоке, на Севере или на Юге. В обществе животных-друзей Николай Николаевич находился вообще денно и нощно, никогда не причиняя никому из них худо, как самый близкий.

Однако это "было" с Дроздовым — а теперь безнадежно утрачено. По словам Константина Мирошника, которые встречаются у ProZvezd, создатель передачи невольно потерял проект о животных из-за сменяемости и назначений на телевидении.

Объявляется следующая причина, по которой понес утраты знаток живых созданий Дроздов: "Ему на смену назначили другого телеведущего, так и закончилась эпоха„В мире животных“". Именно эту причину утраты со слов художника передает "ProZvezd".

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14 июня 2024, 11:54
Дроздов—надежда, находка для мира. Эпоха ?В мире животных’ не закончилась, потому что эпоха—это и есть Дроздов!
ProZvezd✓ Надежный источник

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Олег Газманов и собака. Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look/www.globallookpress.com
Анастасия Волочкова и козленок. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com

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