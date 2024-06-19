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Среда 19 июня

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Ностальгический ТЕСТ про наше счастливое советское детство

Ностальгический ТЕСТ про наше счастливое советское детство
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Время, когда деревья были большими, мы часто вспоминаем с ностальгией. Давайте воскресим в памяти факты, события и предметы, которые нас окружали в детстве.

1. Кто никогда не вел легендарную передачу "В гостях у сказки"?

А – Валентина Леонтьева;

Б – Владимир Долинский;

В – Рина Зеленая.

2. В какое время выходила телепередача "Будильник"?

А – Воскресенье, в 9.30.

Б – Суббота, в 10.20.

В – Пятница, 11.40.

3. Чего не обещал перед лицом своих товарищей школьник, вступая в ряды Всесоюзной пионерской организации?

А – Горячо любить свою Родину;

Б – Жить, учиться и бороться, как завещал великий Ленин;

В – Выполнять законы пионеров Советского Союза;

Г – Примерно учиться и отличаться прилежным поведением.

4. Готовальня — это...

А – Набор чертежных инструментов в специальном футляре;

Б – Класс для уроков труда у девочек;

В – Шишка после ушиба.

5 – Родившиеся в СССР помнят легендарные аппараты с газировкой. Сколько стоит стакан воды с сиропом?

А – 1 копейка;

Б – 3 копейки;

В – 5 копеек.

6. Какого аттракциона не знали советские дети?

А – Колесо обозрения;

Б – "Сюрприз";

В – "Ромашка";

Г – Американские горки.

7 – "Пионерская зорька" – это...

А – Радиопередача для школьников;

Б – Газета для школьников;

В – Марка конфет


ОТВЕТЫ

1 – В – Рина Зеленая;

2 – А – Воскресенье, 9.30;

3 – Г -Примерно учиться и отличаться прилежным поведением;

4 – А -Набор чертежных инструментов в специальном футляре;

5 – Б – 3 копейки;

6 – Г – "Американские горки".

7 – А – Радиопередача.

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19 июня 2024, 12:15
Фото: Дни.ру
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