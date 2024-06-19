Ностальгический ТЕСТ про наше счастливое советское детство

ЧП на концерте: певица Anna Asti выбила себе передние зубы микрофоном

Певица Anna Asti, известная своим ярким творчеством, поделилась с журналистами необычными историями, произошедших с ней на сцене. Она призналась, что постоянно сталкивается с различными неприятностями во время выступлений. На премии МУЗ-ТВ все прошло гладко, но она отметила, что это не всегда бывает так.