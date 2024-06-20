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Четверг 20 июня

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Тест по советской истории: жившие в Союзе пройдут на раз-два

Тест по советской истории: жившие в Союзе пройдут на раз-два
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Союз Советских Социалистических республик просуществовал почти 69 неполных лет. Давайте вспомним некоторые даты, имена и события, связанные с самым большим государством на планете.

1. В каком году тело Иосифа Сталина было вынесено из Мавзолея на Красной площади и похоронено у Кремлевской стены?

А – В 1953-м;

Б – В 1957-м;

В – В 1961-м.

2. В каком году первый искусственный спутник Земли был запущен на орбиту?

А – В 1951-м.

Б – В 1957-м;

В – В 1961-м.

3. С экранов телевизоров дикторы почти в каждом выпуске произносили, что "Товарищи Слюньков, Зайков, .... и другие ответственные лица провели (встретили, поздравили, посетили....)". Кто обычно шел третьим в этом перечислении?

А – Товарищ Воротников;

Б – Товарищ Устинов;

В – Товарищ Горбачев.

4. 18 августа 1991 года в своей резиденции по приказу членов ГКЧП был взят под арест президент СССР Михаил Горбачев. Где это случилось?

А – В Кремле;

Б – В Форосе;

В – В Ново-Огарево.

5. Этот советский лидер был четырежды Героем Советского Союза и один раз удостаивался звания Героя Социалистического Труда. Кто это?

А – Иосиф Сталин;

Б – Леонид Брежнев;

В – Никита Хрущев.

6. Кто из этих людей не был похоронен у Кремлевской стены?

А – Никита Хрущев;

Б – Семен Буденный;

В – Феликс Дзержинский.

ОТВЕТЫ

1 – В – 1961;

2 - Б – В 1957-м;

3 – А – Товарищ Воротников;

4 – Б – В Форосе;

5 – Б – Леонид Брежнев;

6 – А – Никита Хрущев.

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20 июня 2024, 15:03
Фото: Дни.ру
"Дни.ру"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

ТЕСТ: выберите название фильма СССР по кадру с блондинкой

Кадр YouTube / @MosfilmRuOfficial
Кадр YouTube / @MosfilmRuOfficial
Кадр YouTube / @MosfilmRuOfficial
Кадр YouTube / @MosfilmRuOfficial
Кадр YouTube / @MosfilmRuOfficial

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