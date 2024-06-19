Покой в семье телеведущего Леонида Якубовича нарушили проблемы со здоровьем, которые обернулись не только срывом планов и тревожным лечением, но и волной усиленных испытаний.

Здоровье рыжей наследницы шоумена Варвары резко пошатнулось в августе прошлого года. Скачки температуры, изнуряющий кашель, анализы, списки врачей — все это настигло дочь Леонида Якубовича в самый неожиданный момент. Девушке пришлось отменить важные дела, отдых, работу. Эмоциональный стресс также испытывал и без того слабый организм.

Организму юной особы пришлось нелегко, но девушке удалось одолеть недуг за полторы недели. В это время дочь Леонида Якубовича озаботилась чтением классической литературы и почерпнула для себя актуальную установку: если не хочешь или не можешь — не делай, а то получится плохо. И для Варвары речь идет не только о здоровье.

Внезапная болезнь дочери Якубовича породила новый поток испытаний, хотя давно отступила. Поправив здоровье, девушка решила провести отмененные съемки, компенсировав сдвиг чередой экстремальных мероприятий. В июне этого года рыжая наследница шоумена отправилась на северные тундровые просторы, чтобы целую неделю снимать клип как режиссер. К изначальному плану съемок на Кольском полуострове добавились поездки в Териберку, Хибины и выход в море. Вот к чему привела Варвару творческая стабилизация.

Испытаний впереди немало, но, возможно, радость от реализации задуманного подарит именно то, чего так не хватает барышне из семьи Леонида Якубовича — заслуженный душевный покой.

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