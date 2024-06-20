Как защитить кожу от ультрафиолета в разгар летнего сезона: секреты и хитрости

Летом защита кожи от ультрафиолета становится особенно важной для поддержания ее здоровья и красоты. Ультрафиолетовые лучи могут привести к преждевременному старению кожи и увеличить риск развития рака кожи.



Собрали для вас несколько секретов и хитростей, которые помогут вам эффективно защитить вашу кожу от вредного воздействия ультрафиолетового излучения. Они особенно актуальны, когда лето в самом разгаре.

Используйте солнцезащитный крем

Наносите солнцезащитный крем с SPF не менее 30 на кожу за 30 минут до выхода на солнце. Помимо посещения пляжа, используйте крем при любой прогулке на солнце. Обновляйте крем каждые 2 часа или после купания.

Выбирайте защитную одежду

Предпочтение следует отдавать светлой одежде с длинными рукавами и широкими краями для защиты от прямых лучей солнца.

Не забывайте о головном уборе

Широкополая шляпа или панама помогут защитить лицо, шею и уши от солнечных ожогов. Избегайте солнечной активности в пик солнечных часов Старайтесь оставаться в тени с 12 до 15 часов, когда солнечные лучи наиболее интенсивны.

Защищайте глаза

Носите солнцезащитные очки с ультрафиолетовой защитой, чтобы предотвратить повреждение глаз и кожи вокруг них.



Увлажняйте кожу

После длительного пребывания на солнце увлажняйте кожу специальными лосьонами или гелями для тела, чтобы предотвратить обезвоживание и шелушение.



Принимая эти меры предосторожности, вы сможете наслаждаться летом, минимизируя вредное воздействие ультрафиолетовых лучей на вашу кожу. Забота о коже в жаркое время года поможет сохранить ее здоровье и молодость на долгие годы.

