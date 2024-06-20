Как защитить кожу от ультрафиолета в разгар летнего сезона: секреты и хитрости

Собрали для вас несколько секретов и хитростей, которые помогут вам эффективно защитить вашу кожу от вредного воздействия ультрафиолетового излучения. Они особенно актуальны, когда лето в самом разгаре.
Используйте солнцезащитный крем
Наносите солнцезащитный крем с SPF не менее 30 на кожу за 30 минут до выхода на солнце. Помимо посещения пляжа, используйте крем при любой прогулке на солнце. Обновляйте крем каждые 2 часа или после купания.
Выбирайте защитную одежду
Предпочтение следует отдавать светлой одежде с длинными рукавами и широкими краями для защиты от прямых лучей солнца.
Не забывайте о головном уборе
Широкополая шляпа или панама помогут защитить лицо, шею и уши от солнечных ожогов. Избегайте солнечной активности в пик солнечных часов Старайтесь оставаться в тени с 12 до 15 часов, когда солнечные лучи наиболее интенсивны.
Защищайте глаза
Носите солнцезащитные очки с ультрафиолетовой защитой, чтобы предотвратить повреждение глаз и кожи вокруг них.
Увлажняйте кожу
После длительного пребывания на солнце увлажняйте кожу специальными лосьонами или гелями для тела, чтобы предотвратить обезвоживание и шелушение.
Принимая эти меры предосторожности, вы сможете наслаждаться летом, минимизируя вредное воздействие ультрафиолетовых лучей на вашу кожу. Забота о коже в жаркое время года поможет сохранить ее здоровье и молодость на долгие годы.