"Готова сказать вслух": Боня сообщила о планах стать мамой второй раз

Знаменитая участница реалити-шоу "Дом-2" Виктория Боня сделала смелый и значимый шаг. Она объявив о своем решении усыновить ребенка.



Такое решение не пришло к ней внезапно, а было хорошо обдумано и продумано за долгое время. Виктория призналась, что задумывалась над усыновлением еще до рождения своей дочери Анджелины, и теперь она готова воплотить это желание в жизнь.

"У меня есть одна мысль на сердце уже очень давно… Такое ощущение, что сейчас я готова об этом сказать вслух! Я об этом думаю с тех пор, когда еще не было моей дочки. Не могу объяснить, откуда эта мысль пришла, но сейчас я точно знаю, что я готова к этому событию в ближайшем будущем", — написала она в своем телеграм-канале.

Эти размышления вызвали сомнения у многих ее поклонников. Некоторые сомневаются в том, что ведущая сможет справиться с воспитанием ребенка, особенно учитывая возможные психологические травмы, которые могут быть у усыновленного малыша.

Некоторые критики также напомнили о частых разлуках Виктории с ее дочерью и отметили, что рядом с ребенком находится ее отец Алекс Смерфит. Боня отреагировала на эти сомнения, объяснив, что ее дочь всегда жила либо с ней, либо с отцом, и что у них в семье всегда было "золотое правило". Она готова к новому вызову и уверена в своей способности стать любящей и заботливой матерью для усыновленного ребенка или детей.

Стоит отметить, что усыновление детей — это ответственный шаг, особенно для знаменитостей из мира шоу-бизнеса. В России не так много звезд, которые решаются на этот шаг. Среди тех, кто принял на себя роль приемных родителей, можно назвать Маргариту Суханкину, Сергея Зверева, Алексея Серебрякова, Татьяну Овсиенко и некоторых других артистов.

Решение Виктории Бони усыновить ребенка вызвало разные эмоции у публики, но важно помнить, что каждый человек имеет право на семью и любовь, независимо от статуса или профессии. Поклонники не теряются надежды на то, что Виктория найдет в себе всю необходимую силу и поддержку для успешного осуществления своего желания и дать детям новый дом и семью, где они будут любимы и окружены заботой.