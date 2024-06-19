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Среда 19 июня

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Раскрыто тайное значение наряда Кейт Миддлтон на параде Trooping the Colour

Раскрыто тайное значение наряда Кейт Миддлтон на параде Trooping the Colour
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Кейт Миддлтон снова привлекла внимание общественности своим возвращением на публику после длительного периода лечения от рака. На параде Trooping the Colour она выбрала белоснежное платье-футляр от Jenny Packham и шляпку-блюдце от Philip Treacy.

Интерес вызвал факт, что это же платье она уже носила ранее на мероприятии, предшествующем коронации Карла III. Сьюзан Келли, ведущая популярного королевского блога о моде “What Kate Wore”, считает, что этот выбор гардероба является данью уважения свекру принцессы, правящему монарху Великобритании.

Она указывает на то, что решение о выборе наряда часто несет в себе определенный смысл. Кроме того, Кейт ранее также выбирала белый цвет для важных событий, таких как крещение своей дочери Шарлотты и платиновый юбилей правления королевы Елизаветы II.

Однако, возможно, за этим выбором стоят и практические соображения. В связи с болезнью, Кейт могла не иметь времени или возможности для подготовки нового наряда к данному мероприятию. Сьюзан Келли также отмечает, что принцесса придерживается философии осознанного потребления, отказываясь от быстрой моды, предпочитая винтажные вещи и экологически чистые материалы.

Выбор Кейт Миддлтон одеваться в уже носимое ранее платье может быть интерпретирован по-разному. Это может быть проявлением уважения к королевской традиции или же практичным решением в связи с ее состоянием здоровья. В любом случае, это подчеркивает ее философию осознанного потребления и заботу об экологически чистых материалах.

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19 июня 2024, 06:38
Кейт Миддлтон. Кадр: YouTube
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