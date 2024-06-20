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Четверг 20 июня

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Красная дорожка к детскому дому: новый маршрут Виктории Бони

Красная дорожка к детскому дому: новый маршрут Виктории Бони
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"Я хочу усыновить ребенка, а может, даже двоих)))" – такое откровенное признание Виктории Бони появилось в Telegram

Кажется, неосмысленная жизнь полна потерь. Лицедействовать по-голливудски на красных дорожках интриганке хватило. Боня важно выдала: надо матерью приемной стать – только одному, но может быть, и двоим детям.

Детей двое быть может. Но только одному статусу приемной матери надо придавать уважение. Боне хватит интриг. Дорожить красотой и голливудским лицом — терять полноценный жизненный смысл. Не кажется?

Началась история до появления... в мире единственной дочери. С чужеродным именем она у Вики — Анджелина. Не по-русски и, похоже, будто в честь Джоли.

Джоли, будем честными, не похожа ни на "русскую Анджелину", ни на "Вики". Но именно "родное" в чужом — дочери, единстве, мире... Появляется? История началась!

Энджи детей усыновляла: Мэддокс, Пакс, Захара. Смело. Молча. Троих. Мир меняла — без перьев на красных дорожках.

В 2002 году усыновить решилась и Германова. Неброская актриса "Розыгрыша". Тихо забрала из детского дома полуторагодовалого Колю. Вернула, как в школу пошел.

Задумалась о приемном ребенке и Бузова. Много раз говорила. Делала ли? Нет. Только свои селфи.

Орлова в 44 забеременела, в 45 родила. Еще и собак из приюта забрала. В доме 4 собаки. Каждую полюбила.

«Я хочу усыновить ребенка, а может, даже двоих)))» — молвит Виктория Боня. Осенью — 45. И новая роль?

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20 июня 2024, 09:41
Кадр YouTube / @omline
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Фоторепортаж

Боня приехала в Москву ради детей

Участие в благотворительной акции приняла и другая звезда "Дома-2" Ольга Бузова со своим супругом Дмитрием Таросовым
Ирина Безрукова частый гость мероприятий, направленных на помощь детям
Главным цветом теплого вечера стал красный, эту тенденцию поддержала певица Татьяна Терешина
Для гостей мероприятия пару своих песен исполнила Анжелика Агурбаш
Не осталась равнодушной к проекту и Катя Лель
Среди гостей также была замечена молодая певица Габриэлла
В огненно-красном платье на мероприятие пришла и известная телеведущая Лера Кудрявцева
Поддержать Дмитрия Диброва, который стал ведущим вечера, пришла его супруга Полина
На благотворительном вечере появилась и певица Диана Гурцкая, которая является редкой гостьей светских тусовок

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