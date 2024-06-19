Ангела и Музу советского режиссера Рязанова провожают на небеса

Ангел и Муза легенды кино СССР Эльдара Рязанова завершила земной путь. Ушла Эмма Абайдуллина, которую всем народом провожают на небеса.

Ее называли Ангелом и Музой режиссера Рязанова, и только потом — женой, журналистом, автором. Ушедшая Эмма Абайдуллина наполняла жизнь советского гения надеждой и чудом, вдохновением и светом, любовью и счастьем. Она стала последней и самой удивительной из всех избранниц знаменитого творца, бережно охраняя его творческое наследие. Всем народом провожают не просто яркую индивидуальность, а часть великой истории, скрепленной на небесах.

Ангелоподобная супруга маэстро СССР управляла киноконцертным залом "Эльдар", созданным вместе с Рязановым. Именно там сообщили об ее уходе 18 июня, но не раскрыли о причину. Приметили ее роль в судьбе мужа, но особенно узрели в ней "внимательного, мудрого руководителя и выдающуюся, неординарную личность". Ушла Эмма Абайдуллина на 84 году жизни, через 1 месяц после 83го дня рождения... А что же на небесах?

На небесах заключаются браки. Через 1 год после дня 3-й свадьбы Ангел и Муза кинорежиссера СССР услышала праздничный тост. Эльдар Рязанов сказал:



"В той ситуации, в которой я оказался, я думал, что жизнь уже кончилась… Ничего подобного! Жизнь не кончилась, жизнь продолжается, и я благодарю судьбу за то, что встретил Эмму".

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