ТЕСТ по школьному учебнику истории: насколько хорошо вы знаете прошлое Отечества

Этот тест на знание дореволюционных реалий у вас не вызовет затруднений. Давайте вспомним школьный курс истории!

1. Какая фамилия была у Петра Первого?

А – Великий;

Б – Романов;

В – Рюрикович.

2. София Августа Фредерика Ангальт-Цербстская взошла на русский престол как...

А – Екатерина Первая;

Б – Екатерина Вторая;

В – Анна Иоановна.

3. Император Петр Второй прожил всего 14 лет и был похоронен...

А – В Петропавловском соборе Петербурга;

Б – В Архангельском соборе Москвы;

В – В Троице-Сергиевой лавре.

4. Сколько детей было у последнего русского императора Николая Второго?

А – Три девочки и два мальчика;

Б – Три дочери и сын;

В. – Четыре дочери и сын.

5. Храм Воскресения Христова на крови (Спас на крови) был сооружен на месте, где 1 марта 1881 года...

А – в результате покушения был смертельно ранен император Александр Второй;

Б – убит Николай Первый;

В – люди погибли на Ходынском поле при коронации императора.

ОТВЕТЫ

1– Б – Романов.

2 – Б – Екатерина Вторая;

3 – Б – В Архангельском соборе Москвы.

4 – В -Четыре дочери и сын.

5 – А -В результате покушения был смертельно ранен император Александр Второй.