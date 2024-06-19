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Вторник 18 июня

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Какое платье выбрать на выпускной? Подобрали трендовые и необычные варианты

Какое платье выбрать на выпускной? Подобрали трендовые и необычные варианты
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Выпускной бал – особенное событие, которое останется в памяти на долгие годы. Твое платье должно не только быть красивым, но и подчеркивать твой стиль и фигуру. Предлагаем тебе подборку из трендовых платьев, которые позволят тебе блистать на выпускном.

Мини с драпировкой

Платья из шелковистых тканей, таких как шелк или атлас, с драпировкой и воланами — прекрасный выбор для выпускного вечера. Мини-длина обеспечит свободу движений и позволит танцевать весь вечер напролет.

Макси / миди с открытой спиной

Длинные платья с открытой спиной выглядят элегантно и женственно. Тонкие бретели и воздушный силуэт создают романтичный образ.

Скромный бельевой стиль

Платья в бельевом стиле из блестящих материалов добавят твоему образу гламура. Высокая талия и объемные рукава скроют недостатки фигуры.

Практичные варианты для повседневной жизни

Если ты хочешь, чтобы выпускное платье можно было носить и в обычной жизни, выбирай модели А-силуэта. Они универсальны и подходят для различных мероприятий.

Фото: Freepik

Другие стильные варианты

Платья с разрезом на ноге: Разрез подчеркнет твои ноги и сделает образ более соблазнительным.

Платья с пышной юбкой: Пышная юбка создаст эффект принцессы и добавит образу торжественности.

Платья с цветочным принтом: Цветочный принт сделает твой образ нежным и романтичным.

Платья с кружевом: Кружево — классический материал для выпускных платьев, который придает им элегантность и женственность.

Фото: Freepik

Платья с пайетками: Пайетки добавят твоему платью блеска и гламура.

Платья с асимметричным кроем: симметричный крой сделает твой образ более оригинальным и неповторимым.

Платья с рукавами-фонариками: Рукава-фонарики добавят твоему платью объема и кокетливости.

Платья с высоким воротником: Высокий воротник сделает твой образ более сдержанным и элегантным.

При выборе платья учитывай не только модные тенденции, но и свою фигуру, цветотип и личные предпочтения. Сделай правильный выбор, и ты станешь самой красивой и уверенной в себе королевой выпускного вечера!

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19 июня 2024, 00:25
Фото: Freepik
The Voice✓ Надежный источник

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