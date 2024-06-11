ТЕСТ для истинных киноманов: угадайте советский фильм по одной фразе

1. "Женщины, когда им под сорок, часто делают глупости"
А – "Служебный роман";
Б – "Берегись автомобиля";
В – "Москва слезам не верит".
2. "Если женщина с такими внешними данными борется за правду, она наверняка не замужем"
А – "Самая обаятельная и привлекательная";
Б – "Гараж";
В – "Где находится нофелет?".
3. "Бросьте это все, выкиньте из головы и вернитесь — в семью, в коллектив, в работу!"
А– "Любовь и голуби";
Б – "Служебный роман";
В – "Три тополя на Плющихе".
4. "Это неправильно, что пенсию дают в старости. По-настоящему, ее надо давать от восемнадцати до тридцати пяти лет. Лучший возраст. В эти годы и работать-то грех, надо заниматься только личной жизнью".
А – "Карнавальная ночь";
Б – "Старики-разбойники";
В – "Ирония судьбы, или С легким паром!"
5. Алевтина Васильевна была женщина незамужняя и поэтому энергичная.
А – "Зигзаг удачи";
Б – "Бриллиантовая рука";
В – "Любовь и голуби".
6. "По счастью, у нас с вами разные мамы"
А – "Служебный роман";
Б – " Ирония судьбы, или С легким паром!";
В – "Невероятные приключения итальянцев в России".
ОТВЕТЫ
1 – А, 2 – Б, 3 – Б, 4 – Б, 5 – А, 6 – Б.