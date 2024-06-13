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Четверг 13 июня

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"Горю! Прямо желаю!": собирающий в кулачок Басков попал на видео

"Горю! Прямо желаю!": собирающий в кулачок Басков попал на видео
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Натуральный блондин – на всю страну такой один! И молодой, и заводной, и знаменит, и холостой...

Две звезды телешоу "Ну-ка, все вместе! — Сергей Лазарев и Николай Басков — прилетели в Башкортостан, чтобы провести кастинг для нового сезона этого шоу. Призер "Евровидения" и "Золотой голос России" обосновались в столице Башкирии — Уфе. Несмотря отличную погоду и веселое настроение, оба артиста без остатка отдались рабочему процессу. Однако экс-солист группы Smash!! решил заодно развлечь аудиторию в соцсети — новостями и роликами из самого сердца Южного Урала.

Сергей Вячеславович недолго снимал одного лишь себя. Шагая мимо уфимских фонтанов, он навел камеру на коллегу, с которым и в горе, и в радости, и на службе, и в дружбе. От всей души звездный брюнет оценил внешность товарища, отметив, что голосистый блондин — бодрый, хорошо выглядит, выспался.

Фото: соцсети; Коллаж: Дни.ру

От таких комплиментов всенародный любимец Коля-Николай завелся и полез в кадр ролика. Он не сдерживал накативших эмоций и помогал выплеснуть чувства с мощной экспрессией. Он совершал эксцентричные движения кулаком — из стороны в сторону.

"Я просто огонь сегодня! Вот горю! Прямо желаю! Послушать всех! Собрать их в один кулак — и отправить в Москву", — с пеной у рта признался натуральный блондин.

Вскоре в кадре появилась толпа, которую между делом запечатлел Лазарев. Остается надежда, что все таланты уберутся в кулачок. К ним уже тянет ладошку Коленька Басков

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13 июня 2024, 17:29
Фото: соцсети
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