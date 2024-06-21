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Пятница 21 июня

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"Было лучшим решением": Бузова покинула Россию после травли

"Было лучшим решением": Бузова покинула Россию после травли

Последние недели вокруг Ольги Бузовой разгорались нешуточные страсти. Злые языки обвиняли в бесстыдстве за откровенные наряды, критиковали за пение под фонограмму и отсутствие вокальных данных.

Неудивительно, что после фактической травли певица решила взять паузу в работе и скрыться от нападок. Ольга спешно покинула Россию и отправилась на отдых в Турцию.

"Лучшим решением было вырваться на пару дней на море", — призналась звезда "Дома-2" и поделилась фотографиями из шикарного ресторана на пляже. Тем временем в Москве число критиков Бузовой только росло. К обсуждению ее творчества подключился известный музыкальный критик Сергей Соседов, который работал с Ольгой в белорусском проекте. Однако теплых чувств к певице он не испытывает.

Соседов заявил, что таких артисток, как Бузова, нужно гнать со сцены. По его мнению, они не обладают никакими талантами и демонстрируют полное отсутствие вкуса, особенно в одежде.

Напомним, выступление Бузовой в кожаных трусах в День защиты детей вызвало неоднозначную реакцию. Власти предложили ввести дресс-код для артистов, но некоторые звезды не поддержали эту идею. Однако Филипп Киркоров считает, что его коллегам давно пора запретить выходить на сцену в неподобающем виде.

Певица надеется, что отдых на море поможет ей восстановить силы и вернуться к работе с новыми силами. Остается только пожелать Ольге Бузовой приятного отдыха и скорейшей реабилитации после пережитых потрясений. А критикам можно посоветовать быть более конструктивными и сдержанными в своих высказываниях.

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21 июня 2024, 09:09
Ольга Бузова. Фото: соцсети
Дни.ру✓ Надежный источник

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