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Среда 12 июня

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Бузова против Костенко: при чем здесь Тарасов?

Бузова против Костенко: при чем здесь Тарасов?
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Ранее Дмитрий Тарасов прославился как спортсмен и звезда футбола. Однако теперь он в гораздо большей степени многодетный отец, нежели спортсмен, а перспектив в области футбола от него ждать не приходится. Упала звездочка!

Где тот Дмитрий, которого мы знали ранее? Очевидно, остался в браке с бывшей женой Олей!

Которого Дмитрия мы знаем теперь? Видимо, уже утонувшего в браке, но с нынешней женой, той самой Настей!

Коллаж: "Дни.ру" , Фото: соцсети – buzova86 / kostenko.94

Ольга — это медиа-магнат в юбке. Аудитория Бузовой в Instagram*(24 миллиона подписчиков) – результат тщательно выстроенного образа "девушки из народа", которая добилась всего сама. Телеведущая максимально открыта публике, превращая свою жизнь в реалити-шоу с элементами комедии, катастрофы, фэнтэзи. Ее развод с Тарасовым стал не ошибкой, а поводом начать музыкальную карьеру и увеличить персональную медийную активность. Данная стратегия позволяет удерживать внимание публики и привлекать рекламодателей, превращая личность в прибыльный бизнес-проект.

Анастасия — это многодетная мама в пижаме. Так, аудитория, которая досталась "сменщице" на любовном посту Бузовой, в Instagram* только (1 миллион подписчиков) — результат концентрации на типичном образе "мамочки из роддома", которая пиарится благодаря детям. Домохозяйка превратила жизни четверых детей в цирковой шоу-проект с примесью драмы, сказки, автобиографии. Брак с Тарасовым стал не обузой, а поводом компенсировать окончание модельной активности и повысить всероссийскую статистику рождаемости. С данной стратегией связан запрос на семейные ценности, набирающий популярность среди обывателей.

Налицо столкновение двух миров: в одном — гонка за престижем, властью, интригами, тусовками, лайками; в другом — поход за памперсами, игрушками, пеленками, конфетами. Одной — премию в номинации, другой — сон в тишине. Костенко незачем быть против экс-жены Тарасова, она не такая как Бузова. А Бузова, в свою очередь, не ровня Костенко. Дороги жизни телеведущей и домохозяйки стали параллельными. А где-то между них застрял Тарасов: главное Диме теперь—не перепутать ворота.

*— социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

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12 июня 2024, 03:18
Фото — соцсети. @tarasov23
ДНИ.РУ✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Правильная жизнь новой возлюбленной Тарасова

Настя ведет активный образ жизни.
Костенко дружит со спортом.
Анастасия обожает нянчится с младшей сестрой.
Модель приняла участие в акции "Бессмертный полк".
Настя регулярно посещает церковь.
У Костенко балетное прошлое, а балет, как известно, очень дисциплинирует.
Костенко проводит много времени с семьей.
Семейные ценности - основополагающие в жизни Анастасии Костенко.

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