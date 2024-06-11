Потерявший контракт с фирмой Дмитрий Маликов предложил работу фанатам

7 июня Дмитрий Маликов выпустил новый альбом "За туманами". Сегодня артист обратился к своим поклонникам в телеграм-канале с просьбой поддержать его песни в социальных сетях.



"Добрый день всем. Сегодня у меня интересный день — играю джазовый концерт. Приходите, у кого есть возможность. Хотел бы сказать, что вы делаете очень симпатичные видео на мои песни. Особенно мне понравилось видео на песню «когда-нибудь». Вообще берите кусочек песни «За туманами» или каких-либо других и делайте видео. Это очень помогает продвижению песен, альбома и артиста. Артист нуждается в вашей поддержке. Хорошего дня и до новых встреч!", — сказал Маликов в своем видеообращении.

Стоит отметить, что в последние годы социальные сети стали мощным инструментом для продвижения музыки. Короткие видеоролики с использованием популярных песен могут значительно увеличить их узнаваемость и привлечь новых слушателей. Многие артисты активно используют платформы для общения со своей аудиторией и продвижения своего творчества.

По данным исследования компании Nielsen, 60% потребителей открывают для себя новую музыку через социальные сети. Более того, пользователи, которые взаимодействуют с брендами в социальных сетях, с большей вероятностью совершат покупку. Это справедливо и для музыкальной индустрии, где слушатели, которые лайкают, комментируют и делятся песнями артиста, с большей вероятностью станут его преданными поклонниками, пойдут на концерт или купят мерч.

Просьба Дмитрия Маликова к своим поклонникам поддержать его творчество в социальных сетях вполне обоснована. Создание видеороликов с использованием его песен не только поможет продвижению альбома, но и укрепит связь артиста со своей аудиторией.

Поклонники, которые откликнутся на призыв певца, не только проявят свою лояльность, но и внесут свой вклад в его творческий успех. Взаимовыгодное сотрудничество между артистом и его аудиторией является важным аспектом современной музыкальной индустрии.

Стоит отметить, что совсем недавно Дмитрий Маликов заявил о завершении сотрудничества с одним из крупнейших маркетплейсов в России. Сначала новость произвела фурор среди поклонников артиста, однако позже выяснилось, что кумир решил сосредоточиться на творчестве.

