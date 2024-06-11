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Вторник 11 июня

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Несла миллионы в сумке: бегство Ксении Собчак попало на камеру

Несла миллионы в сумке: бегство Ксении Собчак попало на камеру
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Такого от "кровавой барыни" никто не ожидал.

Ксения Собчак – не только телеведущая, но и бизнесвуман. У нее есть собственная марка одежды, когда-то был ресторан. Словом, ее появление на Петербургском международном экономическом форуме не кажется случайным.

Напомним, этот престижный конгресс прошел уже 27-й раз и собрал лидеров крупнейших российских и иностранных компаний, представителей госструктур. В этом году его посетили более 21 тыс. представителей 139 стран. Заключено было более 980 соглашений на общую сумму 6,4 трлн руб.

Все это, очевидно, очень интересовало деловую Ксению Собчак. Ее, бегущей по коридорам "ЛенЭкспо" с сумочкой Hermes на плече (хотя кто-то говорит, что это Fendi), заметили на второй день работы ПМЭФ.

Сумочка эта непростая. Стоит она несколько миллионов рублей. Но, как говорится, по доходу и расход. Туго набитая – то ли документами, то ли пачками денег – она явно оттягивало плечо второй жены режиссера Константина Богомолова.

Жаль, поговорить о статусной сумочке ее статусная обладательница не захотела. Гроза всех звезд и лучший корреспондент телеканала НТВ легендарная Светлана Курицына бежала за неприступной Ксенией Собчак в надежде, что она словом, аки рублем, одарит. Но "кровавая барыня" попросила ее не трогать. Эта пробежка ведущей вдоль стендов и корнеров – единственное, что попало на камеру.

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11 июня 2024, 13:39
Фото: Дни.ру
"Дни.ру"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Шнуров бросил беременную жену ради вечеринки с Собчак

Фото: Александр Рюмин /ТАСС
Фото: Валентин Егоршин/ ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ ТАСС
Фото: Александр Рюмин/ ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ ТАСС
Фото: Maksim Konstantinov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com

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