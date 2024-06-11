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Вторник 11 июня

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Варум без фильтров: в чем сила естественной красоты певицы?

Варум без фильтров: в чем сила естественной красоты певицы?
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Хирург-косметолог Байрамукова: "молодость и красота" певицы сохраняются с процедурами. Как ее молодость, так и красота, "держатся на генетике" – в этом сила, придерживается позиции эксперт.

Анжелика Варум… Певица, которая всегда ассоциируется с нежностью, лёгкостью… С той самой лёгкостью, которая с годами не увядает, а лишь приобретает новое звучание, как хорошо знакомый мотив, но в новой тональности.

Её красота – не вызывающая, а какая-то особенная, утончённая. Как будто сошла с полотен импрессионистов: неяркая, но притягательная. Варум—словно тонкий цветок, раскрывается год от года всё новыми красками. Цветок, который не боится времени, потому что знает секрет вечной весны. Цветок… Нежный и одновременно удивительно стойкий.

Годы идут, а ее молодость? Не меняется жена Агутина. Или меняется, но незаметно… Незаметно для тех, кто привык видеть в Анжелике лишь внешнюю оболочку, не замечая глубинных, сущностных позиций.

Певица выложила фотографии без фильтров – и поклонники ахнули: неужели время не властно над Варум? Над той самой Анжеликой, чьи песни мы слушали во времена юности, в далекие советские и постсоветские годы.

Конечно, у времени своя власть. Не только над Варум; над всеми. Но эта женщина умеет принимать внешний облик с достоинством, не вступая в бой, обречённый на провал. Не пытается обмануть, скрыть, замаскировать... Она принимает вызов этого времени как соавтора, который помогает ей раскрывать новые цветовые краски тон к тону своей авторской "вечной вечны".

«Глядя на фото Анжелики Варум, создаётся ощущение, что она ограничивается уходовыми процедурами, – говорит пластический хирург Мадина Байрамукова. – Вся её молодость и красота держатся на хорошей генетике».

Может, и правда дело в генетике? В том самом особенном стечении обстоятельств, которое дарует некоторым женщинам неувядающую красоту? Или в чём-то ещё?

Дочь Юрия Варума никогда не была сторонницей пластических операций. Ни в последние годы, ни во времена развала советской эпохи. Она выбирает естественность – и эта утонченная нежность становится её ходовым достоинством. Она не прячет морщинки под маской слоя косметики. Она принимает себя такой, какая есть. С легкостью принимает время, и перемены, которые оно приносит. И в этой скрытой мудрости – главный женский секрет!

Возможно, эксперт Байрамукова права. Но правду, естественно, знает только сама Анжелика. Возможно еще и такое, что не только генетика, но и обретенная мудростью глубина женской сущности, сошедшая с полотен импрессионистов, делает Анжелику Юрьевну такой притягательной для Агутина, как в звучно ощутимой юности в Стране Советов... Вот она в чем – эта краса вечная, эта весна, хранимая певицей сила!

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11 июня 2024, 08:08
Кадр YouTube / @novaya-volna
Страсти✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Орбакайте, Началова, Варум: артистки, которые вышли замуж слишком рано

Анжелика Варум. Фото: Natalya Loginova/Russian Look/www.globallookpress.com
Певица Слава. Фото: Gennadii Sergeev/Russian Look/www.globallookpress.com
Кристина Орбакайте и Владимир Пресняков-младший (справа). Фото: Darya Parchinskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Юлия Началова и Дмитрий Ланской. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Наташа Королева. Фото: Gennadii Sergeev/Russian Look/www.globallookpress.com

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