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Понедельник 10 июня

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Звезда "Голоса" привезла в Москву детей из ДНР

Звезда "Голоса" привезла в Москву детей из ДНР
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Александра Круглова участвовал седьмом сезоне шоу "Голос. Перезагрузка". А сегодня она посвятила себя патриотическим и благотворительным акциям.

Совместная акция от сети студий-школ Todes и проекта "Агитбригада имени Руслановой" сделала счастливыми 30 семей из Донецкой народной республики. Для детей и их родителей был организован насыщенный культурный маршрут по достопримечательным местам столицы, который зарядил всех эмоциями и яркими впечатлениями.

Организаторами акции стали общественные деятели Александра Круглова, Екатерина Лисман, представительство ДНР В Москве, а также сеть студий-школ Todes, которая является самой крупной сетью в сфере обучения танцев во всем мире.

Экскурсия по Москве началась с посещения канатной дороги в Лужниках – с высоты птичьего полета дети и их родители увидели живописные пейзажи одного из самых крупных столичных парков – Воробьевы горы. В ресторане "Сенполия" был организован специальный показ детского фильма. Сладкие угощения, подарки, видеопоздравления от известных артистов – все это воодушевило детишек и настроило на продолжение культурной программы.

Фото: пресс-служба

Театр танца Todes пригласил детей на танцевальный спектакль "ИНЗЭНАЙТ". Грандиозная постановка Аллы Духовой погрузила в мир подлинных шедевров и продемонстрировала все разнообразие танцевальных жанров — от классического балета, поражающего своей пластикой, до зажигательной румбы, веселого канкана и русской хороводной.

Фото: пресс-служба

Картины великих художников с помощью танца оживали прямо на сцене. Вихрь батманов Эдгара Дега и трепетная история Тристана и Изольды сменялись яркими красками Энди Уорхола — и дюжина Элвисов в искрящихся костюмах отжигали рок-н-ролл, а следом оживали яркие, эмоциональные и темпераментные шедевры Филиппа Малявина.

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10 июня 2024, 11:28
Фото: пресс-служба

Фоторепортаж

Названа самая красивая мама Москвы

Финал конкурса для самых красивых мам прошел в концертном зале «ORION HALL»
Звание «Миссис Москва» получила Екатерина Лившиц, мать двоих детей
Второе место заняла Мария Базан, третье - Фаина Хущина
Все участницы шоу – многодетные мамы
Среди членов жюри была певица Анжелика Агурбаш, продюсер Матвей Аничкин и хореограф Алла Духова
Мероприятие также посетили и победительницы «Миссис Россия» прошлых годов: Полина Диброва и Оксана Мажулис
В торжественный вечер состоялся показ авторской коллекции Светланы Копневой, которая создает необычную одежду в техниках "Валяние из шерсти " и "Нуно-войлок"
2 декабря также прошел эксклюзивный показ коллекции из меха бренда «GNL BY ANGELICA» от Анжелики Агурбаш, которая стала победительницей конкурса в 2001 году
Организатором конкурса является Алла Маркина, которая также возглавляет фонд поддержки семьи, материнства и детства «Планета женщин»

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