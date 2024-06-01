Море роз и слез: москвичи часами стоят в очереди к гробу убитой раком Заворотнюк

В Покровском женском монастыре Москвы проходит церемония прощания с актрисой театра и кино Анастасией Заворотнюк. Корреспондент "Дни.ру" присутствует на траурной церемонии.

Первыми в храм приехали вдовец Петр Чернышев, старшие дети Анна и Майкл, мама покойной. Отдать последние почести звезде пришло и много знаменитостей – певица Лолита, модельер Игорь Гуляев, актеры Александр Акопов и Геннадий Хазанов, дрессировщик Эдгар Запашный, фигурист Илья Авербух, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков с супругой Татьяной Навкой. Все они говорили о качествах, которыми отличалась Анастасия Заворотнюк – трудолюбие, любовь, уважение и отсутствие желания скандалить.

Несколько сотен и рядовых москвичей – фанатов актрисы и просто зевак – пришли на церемонию прощания. Хотя она началась в 11 утра, очередь из желающих подойти к гробу стала выстраиваться еще за 2 часа. У всех в руках цветы и венки – целое море роз и слез.

Напомним, с середины августа 2019 года Анастасия Заворотюк прекратила участвовать в театральных постановках. А потом стало известно, что у актрисы обнаружена агрессивная форма опухоли головного мозга — глиобластома. Обычно с таким диагнозом больше года не живут, но благодаря инновационный вакцине жизнь Заворотнюк продлили на 5 лет. Умерла она в хосписе на руках у третьего мужа. Ей было всего 53 года...