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Суббота 1 июня

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Царь или шут гороховый? Разбор стиля Филиппа Киркорова

Царь или шут гороховый? Разбор стиля Филиппа Киркорова
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Предводитель российского шоу-бизнеса и по совместительству главный модник России вызывает бурные обсуждения. В его гардеробе множество оригинальных вещей, а в голове масса идей по их сочетанию.

Филипп Киркоров такой один — икона стиля, законодатель моды на российской эстраде. Его сценические наряды поражают воображение роскошью и выразительностью. Смелые цветовые решения, блестки, перья, стразы – певец не боится экспериментировать и всегда находится в центре внимания. Он словно царь и сошел с полотен старых мастеров, где каждый мазок кисти подчеркивал величие и богатство царской особы.

Однако критики часто упрекают Киркорова в безвкусице и переборе с деталями. Сочные цвета и обилие декоративных элементов выглядят аляповато и безвкусно, а экстравагантные фасоны больше напоминают карнавальные костюмы горохового шута, чем сценические наряды. В погоне за эпатажем артист теряет чувство меры, превращаясь в пародию на самого себя.

Фото: Феликс Грозданов / "Дни.ру"

Вне сцены Киркоров отдает предпочтение более сдержанным образам. Классические костюмы, однотонные футболки и джинсы – в повседневной жизни он ценит комфорт и лаконичность. Простые силуэты и минимум деталей идеально подчеркивают внутренний мир и естественную красоту певца, что отмечает значительная часть его поклонников и просто знакомых.

Но здесь не обходится без критики со стороны другой многочисленной категории людей. Есть такие фанаты и наблюдатели за творчеством Киркорова, которые выступают против скромности и умеренности в стиле Филиппа. Они привыкли видеть своего кумира ярким и экстравагантным, поэтому скромные утонченные образы кажутся им скучными и невыразительными.

Стоит отметить, что прославленные на весь мир суперзвезды зарубежной сцены используют одежду как инструмент самовыражения, бросая вызов общепринятым нормам. Леди Гага шокирует платьями из волос и обувью на гигантской платформе, Мадонна эпатирует чересчур фривольными "луками" и провокационными аксессуарами, а Билли Айлиш скрывает фигуру под объемными пацанскими балахонами. Все эти голливудские красавицы вызывают у публики ажиотаж и понимают, что главное в шоу-бизнесе – не оставаться незамеченными.

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1 июня 2024, 12:05
Фото: Феликс Грозданов / "Дни.ру"
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Фоторепортаж

С унитазом на "ты": геморрой в жизни Киркорова и не только

Филипп Киркоров. Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Гарик Харламов. Фото: Nadezhda Lebedeva/Russian Look/www.globallookpress.com
Никита Джигурда. Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press/www.globallookpress.com
Денис Шальных. Кадр из программы &quot;Звезды сошлись&quot;/www.ntv.ru
Дмитрий Нагиев. Кадр из сериала &quot;Кухня. Война за отель&quot;/www.ctc.ru

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