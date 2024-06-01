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Суббота 1 июня

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Даст фору молодым: главный секрет красоты 51-летней Хайди Клум

Даст фору молодым: главный секрет красоты 51-летней Хайди Клум
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1 июня 2024 года голливудская звезда, модель, актриса, а также секс-символ зарубежного шоу-бизнеса и просто красивая женщина отмечает день рождения. В этот светлый и добрый праздник сложно признать сразу, что артистке Хайди Клум, которая озвучила множество персонажей кино и мультфильмов, а также снялась в фильмах "Английский цирюльник" (2001), "Заколдованная Элла" (2004), "Дьявол носит Prada" (2006) и многих других киноработах, уже 51 год.

Время – понятие относительное, как относительное и все то, что мы предаем оценке: будь это собственное отражение в зеркале или незнакомец в лифте, галантно поправивший галстук или прядь волос. Люди 21 века, особенно женщины, часто идут на поводу у стереотипов, соглашаясь с мнением родственников, друзей, соседей, коллег и даже ютуб-блогеров. А ведь истина проста как таблица умножения: как ребенок однажды учится умножать 2 на 2, так и мудрая женщина рано или поздно учится делить шаблонные ярлыки на 2, а лучше даже на 10, чтобы разорвать этот шаблон. Стоит лишь разок взглянуть таких состоявшихся как в карьере, так и в личной жизни женщин, к которым относится именинница этого летнего дня Хайди Клум.

В 51 год супермодель выглядит настолько свежо, насколько свежим может быть утренний бриз или дыхание после мятной зубной пасты. Голливудская дива с легкостью даст фору молодым девушкам, стремящимся добиться успеха в шоу-бизнесе или заарканить богатого жениха. И на это есть основания.

Мудрая Хайди Клум понимает: поправить что-то в своей жизни можно лишь путем достижения гармонии — разума, тела и души. Она не только группирует в шеренгу своих тараканов в голове, но и представляет собой отражение личности, которая умножает свой потенциал тем, что остается самой собой и ценит время — бесценный и простой элемент жизни, который расходуется напрасно, пока мы всматриваемся в выдуманные кем-то стандарты, вечно во всем виноватое зеркало и пытаемся соответствовать относительному, умозрительному и нелепому идеалу красоты.

Конечно, предавать анафеме модные тренды и бранить эстетику 21 века не стоит, как и забывать про утренний уход. Если уж театр начинается с вешалки, то женщина, будь она модель или рядовая секретарша, начинается с заботы о себе. Когда такие идут, то все оборачиваются, но почему? С легкостью заботящаяся о себе женщина остается красивой и внутри, и снаружи. Как отличить ту, что окружает себя заботой от типичной шаблонной особы, мечтающей угодить родственникам, друзьям, соседям, коллегам? Все просто: уважать себя — значит заботиться о себе. Именно так и делает Хайди Клум.

Уважать себя — это значит не только смывать по вечерам косметику и регулярно менять постельное белье. Заботящаяся о себе женщина делает то, что любит и не делает то, что приносит боль и огорчения. Ей не нужны туфли на шпильке, если они натирают или красавец-мужчина, если у него триппер. Она не ищет одобрения в глазах бывшего, который встретился и не ответил встречным приветствием, или той самой бабке на лавке, которая бубнит что-то в след.

Что важно — уважающая себя женщина уважает не только себя, но и всех остальных. Когда тело, разум и душа договариваются между собой, уважение, забота, красота становятся всеобъемлющими. Женщина обладает бесконечным ресурсом, чтобы украшать не только себя, но и делать краше весь мир. Так в чем же главный секрет красоты Хайди Клум? В том, чтобы даже в 51 год любить, быть в любви и нести любовь, ни капельки не жалея.

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1 июня 2024, 15:07
Кадр YouTube / @TheEllenShow
Дни.ру✓ Надежный источник

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Лучшие платья звезд на церемонии "Эмми"

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Зои Дешанель была не менее великолепна в серебристо-голубом платье от J. Mendel из круизной коллекции 2014 года, подчеркнув нарядом синеву своих глаз
Келли Осборн выбрала для церемонии бордовое платье в пол от Jenny Packham
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