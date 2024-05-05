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Суббота 4 мая

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5 книг, вокруг которых не затихают дискуссии и споры

5 книг, вокруг которых не затихают дискуссии и споры
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Многие литературные произведения становятся известными благодаря не только художественным достоинствам, но и остроте поднятых тем. Общественная мораль, экономика, политика и любовные отношения – вещи, которые будут интересовать людей всегда. Вместе с книжным сервисом Литрес мы выбрали пять отличных книг, которые могут подкинуть поводов для дискуссии.

"Госпожа Бовари", Гюстав Флобер

Фото: Литрес

Французская классика, с который вы наверняка знакомы. Но даже если вы когда-то читали этот роман, послушайте на досуге аудиокнигу, доступную по Литрес Подписке, — и вы наверняка посмотрите на трагическую историю госпожи Бовари другими глазами. Роман, написанный в 1856 году, стал одним из самых скандальных произведений в истории мировой литературы, — писатель был даже привлечен к суду и обвинен за оскорбление морали.

Сюжет незамысловат: молодая женщина Эмма Бовари живет в провинциальном городке, мечтает о романтической любви и красивой жизни, но реальность оказывается гораздо более прозаичной. Она выходит замуж за врача, который по-настоящему любит жену и готов на все ради ее спокойствия и комфорта.

Однако госпожа Бовари не способна это оценить… Она читает бульварные романы, скучает и живет в грезах. Женщина ищет утешения в многочисленных адюльтерах, что в итоге приводит к трагедии. Флобер поднимает важные вопросы о морали и нравственности, а также критикует европейское общество. Ведь поначалу окружение Бовари как будто одобряет ее измены мужу, — это норма, о которой не принято говорить вслух. Но как только Эмма нарушает правила игры, лицемерное общество отворачивается от нее.

"Выжига, или Золотое руно судьбы", АНОНИМУС

Фото: Литрес

Серия детективов, авторство которых никому неизвестно, посвящена приключениям современного следователя Ореста Волина и найденным им дневниковым записям надворного советника Нестора Загорского, который работал в начале XX века. В каждой книге есть две фабулы — они причудливым образом перекликаются между собой и дополняют друг друга. В романе «Выжига, или Золотое руно судьбы» одна из сюжетных линий разворачивается во времена Великой Отечественной войны. Волин расследует исчезновение отца своего друга, и причину нужно искать в далеком прошлом…

Пропавший старик переживал все ужасы войны, лишения и даже тюремное заключение. Авторы предлагают вновь переосмыслить эти трагические события, посмотрев на них с исторического расстояния длиною в почти 80 лет. Вторая линия посвящена харизматичному Нестору Васильевичу Загорскому. Он также берется за дело, связанное с войной и шпионажем, — ищет пропавшую при загадочных обстоятельствах редакцию русско-японского договора. Вас ждет множество головоломок, интриг и неожиданных сюжетных поворотов на фоне двух исторических эпох.

"Подводя итоги", Уильям Сомерсет Моэм

Фото: Литрес

Один из самых известный классиков английской литературы Сомерсет Моэм написал множество ярких романов, однако самый большой резонанс вызвало его автобиографическое произведение. Одни критики называли Моэма «законченным циником», обвиняли его в излишнем внимании к собственным переживаниям и чувствам, а также в категоричности суждений. Другие восхищались честностью автора, его остроумием и умением называть вещи своими именами. Книга состоит из нескольких глав, каждая из которых посвящена определенной теме.

В первой части Моэм рассказывает о детстве и юности, мечтах стать писателем и формировании мировоззрения. Во второй главе он анализирует свои произведения, в третьей — задается экзистенциальными вопросами, рассуждает о том, что ждет человека после смерти. И, наконец, четвертая часть посвящена отношениям — романтической любви и дружбе. Моэм также рассуждает о писательском ремесле и весьма хлестко критикует некоторых коллег. Эта книга понравится любителям неспешного, вдумчивого чтения «с карандашом».

"Атлант расправил плечи", Айн Рэнд

Фото: Литрес

Программная антиутопия Айн Рэнд стала «библией» для многих предпринимателей, которые верят в силу индивидуализма. Это микс детектива, социальной фантастики, романтической драмы и производственного романа. Основная идея книги заключается в том, что мир держится на отдельных талантливых личностях, которые способны творить, трудиться и генерировать инновации. Писательница рисует альтернативные американские штаты, где власть захватили социалисты, и экономика стала плановой.

Управляющая железной дорогой Дагни Таггерт пытается развивать свое дело вопреки бюрократии и государственным препонам. Но вскоре в стране начинают исчезать люди — наиболее яркие представители бизнеса и искусства, которые, как и Дагни, отказывались следовать правилам. Оппоненты Айн Рэнд обвиняют ее в излишней романтизации капитализма, — все-таки у этой экономической системы тоже есть существенные недостатки, которые писательница не упоминает в своем романе.

"Процесс", Франц Кафка

Фото: Литрес

Этот роман Франца Кафки стал символом убийственной, сюрреалистической бюрократии и диктатуры. Когда мы говорим про "кафкианство", то имеем ввиду как раз эту безвыходную ситуацию, в которой оказался герой "Процесса". Обычный сотрудник банка Йозеф К. попадает под каток системы — его за что-то арестовывают и собираются судить, но мужчина понятия не имеет за что. Пытаясь выяснить подробности своего дела, Йозеф попадает в замкнутый круг. Он ходит по кабинетам и канцеляриям, где каждый чиновник отправляет его к другому, просит написать очередное заявление, взять справку, заглянуть позже…

Поначалу герой не слишком беспокоится из-за этой истории, полагая, что его привлекли к суду по ошибке. Но вскоре Йозеф понимает: выбраться из жерновов государственной машины и, уж тем более, выяснить правду — невозможно. Похоже, ситуация безвыходная и угрожает его жизни. По мере развития сюжета повествование становится все более тягучим, напряжение нарастает и становится невыносимым, — изможденный герой уже сам мечтает о скорейшем конце, каким бы страшным он ни был.

ДНИ в Telegram

5 мая 2024, 00:06
Фото: Freepik
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