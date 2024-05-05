5 книг, вокруг которых не затихают дискуссии и споры

Многие литературные произведения становятся известными благодаря не только художественным достоинствам, но и остроте поднятых тем. Общественная мораль, экономика, политика и любовные отношения – вещи, которые будут интересовать людей всегда. Вместе с книжным сервисом Литрес мы выбрали пять отличных книг, которые могут подкинуть поводов для дискуссии.



Французская классика, с который вы наверняка знакомы. Но даже если вы когда-то читали этот роман, послушайте на досуге аудиокнигу, доступную по Литрес Подписке, — и вы наверняка посмотрите на трагическую историю госпожи Бовари другими глазами. Роман, написанный в 1856 году, стал одним из самых скандальных произведений в истории мировой литературы, — писатель был даже привлечен к суду и обвинен за оскорбление морали.

Сюжет незамысловат: молодая женщина Эмма Бовари живет в провинциальном городке, мечтает о романтической любви и красивой жизни, но реальность оказывается гораздо более прозаичной. Она выходит замуж за врача, который по-настоящему любит жену и готов на все ради ее спокойствия и комфорта.

Однако госпожа Бовари не способна это оценить… Она читает бульварные романы, скучает и живет в грезах. Женщина ищет утешения в многочисленных адюльтерах, что в итоге приводит к трагедии. Флобер поднимает важные вопросы о морали и нравственности, а также критикует европейское общество. Ведь поначалу окружение Бовари как будто одобряет ее измены мужу, — это норма, о которой не принято говорить вслух. Но как только Эмма нарушает правила игры, лицемерное общество отворачивается от нее.

Серия детективов, авторство которых никому неизвестно, посвящена приключениям современного следователя Ореста Волина и найденным им дневниковым записям надворного советника Нестора Загорского, который работал в начале XX века. В каждой книге есть две фабулы — они причудливым образом перекликаются между собой и дополняют друг друга. В романе «Выжига, или Золотое руно судьбы» одна из сюжетных линий разворачивается во времена Великой Отечественной войны. Волин расследует исчезновение отца своего друга, и причину нужно искать в далеком прошлом…

Пропавший старик переживал все ужасы войны, лишения и даже тюремное заключение. Авторы предлагают вновь переосмыслить эти трагические события, посмотрев на них с исторического расстояния длиною в почти 80 лет. Вторая линия посвящена харизматичному Нестору Васильевичу Загорскому. Он также берется за дело, связанное с войной и шпионажем, — ищет пропавшую при загадочных обстоятельствах редакцию русско-японского договора. Вас ждет множество головоломок, интриг и неожиданных сюжетных поворотов на фоне двух исторических эпох.

Один из самых известный классиков английской литературы Сомерсет Моэм написал множество ярких романов, однако самый большой резонанс вызвало его автобиографическое произведение. Одни критики называли Моэма «законченным циником», обвиняли его в излишнем внимании к собственным переживаниям и чувствам, а также в категоричности суждений. Другие восхищались честностью автора, его остроумием и умением называть вещи своими именами. Книга состоит из нескольких глав, каждая из которых посвящена определенной теме.

В первой части Моэм рассказывает о детстве и юности, мечтах стать писателем и формировании мировоззрения. Во второй главе он анализирует свои произведения, в третьей — задается экзистенциальными вопросами, рассуждает о том, что ждет человека после смерти. И, наконец, четвертая часть посвящена отношениям — романтической любви и дружбе. Моэм также рассуждает о писательском ремесле и весьма хлестко критикует некоторых коллег. Эта книга понравится любителям неспешного, вдумчивого чтения «с карандашом».

Программная антиутопия Айн Рэнд стала «библией» для многих предпринимателей, которые верят в силу индивидуализма. Это микс детектива, социальной фантастики, романтической драмы и производственного романа. Основная идея книги заключается в том, что мир держится на отдельных талантливых личностях, которые способны творить, трудиться и генерировать инновации. Писательница рисует альтернативные американские штаты, где власть захватили социалисты, и экономика стала плановой.

Управляющая железной дорогой Дагни Таггерт пытается развивать свое дело вопреки бюрократии и государственным препонам. Но вскоре в стране начинают исчезать люди — наиболее яркие представители бизнеса и искусства, которые, как и Дагни, отказывались следовать правилам. Оппоненты Айн Рэнд обвиняют ее в излишней романтизации капитализма, — все-таки у этой экономической системы тоже есть существенные недостатки, которые писательница не упоминает в своем романе.

Этот роман Франца Кафки стал символом убийственной, сюрреалистической бюрократии и диктатуры. Когда мы говорим про "кафкианство", то имеем ввиду как раз эту безвыходную ситуацию, в которой оказался герой "Процесса". Обычный сотрудник банка Йозеф К. попадает под каток системы — его за что-то арестовывают и собираются судить, но мужчина понятия не имеет за что. Пытаясь выяснить подробности своего дела, Йозеф попадает в замкнутый круг. Он ходит по кабинетам и канцеляриям, где каждый чиновник отправляет его к другому, просит написать очередное заявление, взять справку, заглянуть позже…

Поначалу герой не слишком беспокоится из-за этой истории, полагая, что его привлекли к суду по ошибке. Но вскоре Йозеф понимает: выбраться из жерновов государственной машины и, уж тем более, выяснить правду — невозможно. Похоже, ситуация безвыходная и угрожает его жизни. По мере развития сюжета повествование становится все более тягучим, напряжение нарастает и становится невыносимым, — изможденный герой уже сам мечтает о скорейшем конце, каким бы страшным он ни был.