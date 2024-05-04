Кравец дала полезные советы по грамотному выходу из строгого Пасхального Поста

4 мая в этом году заканчивается самый строгий и продолжительный пост – Великий. По православной традиции он начался в понедельник после Прощеного воскресенья – последнего дня Масленицы, а закончился через семь недель, в субботу перед Пасхой. Таким образом, его продолжительность составляет 48 дней. Но выйти из него надо грамотно.

Обычно люди, возвращаясь с Пасхального богослужения, начинают обильно разговляться. Но актриса и певица Алена Кравец знает, чем это чревато. "Есть риск обострения панкреатита, гастрита, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, – рассказала она "Дни.ру". – Поэтому, например, я бы советовала вводить в свой рацион мясо не с первого дня. Лучше даже начать с бульона".

Период выхода из поста Кравец советует растянуть от трех дней до полутора недель и возвращаться к привычному рациону постепенно, поскольку быстрое возвращение к прежнему рациону может спровоцировать холецистит и быстрый набор веса.

По мнению Кравец, яйца – идеальный продукт для выхода из многонедельного поста. "У священников есть молитвословие, когда первыми освящают яйца и кисломолочные продукты, – говорит она. – Вот поэтому выходить из поста нужным этими продуктами, состоящими из белков". Но важно не сочетать в одном приеме разные животные белки, например, яйца и творожную пасху.

Кравец, которая сама всю жизнь на посту и не ест мяса, предупреждает всех об умеренности – не более одного яйца сразу! Да куличи с пасхами пробовать в большом количестве не стоит.

"Иначе будет удар по поджелудочной железе, – предупредила всех Алена. – Лучше ограничиться парой кусочков".

Кравец, которая всю жизнь тщательно следит за своей фигурой, напоминает, что куличи – это углеводы, с которыми надо быть осторожными. Иначе они отложатся в виде лишних килограммов и складок на теле.