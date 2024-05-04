Кравец дала полезные советы по грамотному выходу из строгого Пасхального Поста

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Суббота 4 мая

22:14Кравец дала полезные советы по грамотному выходу из строгого Пасхального Поста 16:3895 лет назад родилась Одри Хепберн: вспоминаем, в чем была уникальность культовой актрисы 12:06Страстная суббота 4 мая: какие традиции и приметы есть накануне Пасхи 10:05Лучшие способы путешествовать с ограниченным бюджетом 06:17Исчезновению Бритни Спирс на фоне слухов о банкротстве найдено объяснение 03:10Сила в наших руках: мудрый совет Одри Хепберн ждет применения 00:21Наталья Варлей поделилась любимым простым рецептом монастырского кулича к Пасхе 20:3862-летняя Сябитова откровенно рассказала о сознательном отказе от интима и одиночестве 20:05Bestune T77: китайский кроссовер с немецким привкусом 19:05Николай Носков госпитализирован в Москве из-за обострения пневмонии 18:31Адвокат Ефремова назвал смертельное заболевание единственным шансом актера на УДО 16:51Узнавшая о беде Кудрявцева молит о помощи для Волочковой 15:50Попавшая на больничную койку Виктория Боня назвала срок своей жизни 14:56Собянин: В этом году в Москве построят и реконструируют 15 спортивных объектов 14:15Тест для знатоков кино СССР: cможете набрать 7 правильных ответов? 13:54Куда сходить в Москве: афиша с 5 по 15 мая 13:33Сергей Собянин рассказал о цифровизации системы здравоохранения 10:53"Любовь творит чудеса": Екатерина Гусева спелась с иностранцем 09:23Конкин готов простить сына при 1 условии: Семейная драма продолжается 06:0139 лет Даниле Козловскому: харизма, талант и путь к вершинам 03:32Что действительно стоит дарить мужчине – советует психолог Белявская 00:02Как восстановить старые семейные снимки при помощи нейросетей 20:08Загнанная в угол Васильева не стала отрицать вскрывшиеся данные об изменах 18:41Бари Алибасов использовал двойников солистов группы "На-На", чтобы больше зарабатывать 17:12Певица Жасмин подарила сыну на свадьбу роскошную квартиру в Москве 16:40Браво: крошка-дочь Игоря Николаева разгромила российский шоу-бизнес 16:09Вдова Юдашкина ревет от горя: Пусто на земле одной 12:29Тест: определите название фильма СССР по кадру с ребенком 10:53За стеной ада: "оскароносный" фильм о концлагере дошел до российского зрителя 10:25"У меня еще есть шансы": 86-летний Николай Дроздов надеется на врача 08:21"Санкций не боюсь": королева немецкой оперной сцены выступила с Башметом в Ярославле 06:16Да Винчи, Айвазовский, Лазарев, Плисецкая, Юдашкин: 2 мая уходят гении 03:08Padron: чего ждать москвичам от пиренейской кухни 00:09Время беспощадно: вы не узнаете главных звезд СССР на фото 00:07Подарившая Топалову двоих детей Тодоренко сообщила о расставании 17:08Рок судьбы: Гузеева, Королева, Орбакайте, Андрейченко маются всю жизнь? 10:08Музыкальный тест: вспомните культовые песни СССР по 1 строчке 04:27"Невеста": фанаты обсуждают видео влюбленной Ирины Пеговой 03:17Врач Бакуменко объяснила, как устранить проблему мокрых подмышек 02:59"Ребенок в шоке": прилетевшая из Монако дочь Бони впервые попала в метро 00:16Как тяжелобольной Кейт Миддлтон удалось превзойти принцессу Диану в глазах общественности 18:17Как избавиться от одиночества? Далай-лама XIV дал указание 18:13ТЕСТ: вспомните название кино СССР по одному кадру с парой 15:09Грязно унизивший россиян Лисовец поставил народу 10 условий 10:03Совсем как люди: милые обезьянки лопают вкусняшки из ведра (видео) 06:03Как путешествовать с детьми: советы и рекомендации 03:02Методы и техники преодоления эмоционального напряжения 00:02Кожа: сухая или обезвоженная? Как понять и что делать 21:22Гений Ольги Бузовой: любовь и ненависть в одном флаконе 16:12Губы как магнит: сочный рот Ксении Собчак завораживает миллионы
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Кравец дала полезные советы по грамотному выходу из строгого Пасхального Поста

Кравец дала полезные советы по грамотному выходу из строгого Пасхального Поста
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4 мая в этом году заканчивается самый строгий и продолжительный пост – Великий. По православной традиции он начался в понедельник после Прощеного воскресенья – последнего дня Масленицы, а закончился через семь недель, в субботу перед Пасхой. Таким образом, его продолжительность составляет 48 дней. Но выйти из него надо грамотно.

Обычно люди, возвращаясь с Пасхального богослужения, начинают обильно разговляться. Но актриса и певица Алена Кравец знает, чем это чревато. "Есть риск обострения панкреатита, гастрита, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, – рассказала она "Дни.ру". – Поэтому, например, я бы советовала вводить в свой рацион мясо не с первого дня. Лучше даже начать с бульона".

Период выхода из поста Кравец советует растянуть от трех дней до полутора недель и возвращаться к привычному рациону постепенно, поскольку быстрое возвращение к прежнему рациону может спровоцировать холецистит и быстрый набор веса.

По мнению Кравец, яйца – идеальный продукт для выхода из многонедельного поста. "У священников есть молитвословие, когда первыми освящают яйца и кисломолочные продукты, – говорит она. – Вот поэтому выходить из поста нужным этими продуктами, состоящими из белков". Но важно не сочетать в одном приеме разные животные белки, например, яйца и творожную пасху.

Кравец, которая сама всю жизнь на посту и не ест мяса, предупреждает всех об умеренности – не более одного яйца сразу! Да куличи с пасхами пробовать в большом количестве не стоит.

"Иначе будет удар по поджелудочной железе, – предупредила всех Алена. – Лучше ограничиться парой кусочков".

Кравец, которая всю жизнь тщательно следит за своей фигурой, напоминает, что куличи – это углеводы, с которыми надо быть осторожными. Иначе они отложатся в виде лишних килограммов и складок на теле.

ДНИ в Telegram

4 мая 2024, 22:14
Фото: пресс-служба
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Звездная Пасха: знаменитости показали яйца и куличи

Фото: Пресс-служба
Фото: Пресс-служба
Фото: instagram.com/petrosyanevgeny/
Фото: instagram.com/baranovskaya_tv/
Фото:instagram.com/yana_koshkina_official/

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