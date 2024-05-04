Лучшие способы путешествовать с ограниченным бюджетом

За пять лет индустрия туризма существенно изменилась. Теперь с Турцией и Египтом конкурируют ОАЭ и Мальдивы, а также увеличилась стоимость на отдых.



"Дни.ру" представляют рекомендации от эксперта в области туризма, основательницы туристического агентства Skazka Travel Concierge Анастасии Созиновой помогут не откладывать ваше путешествие до лучших времен.

Турагентства в помощь

Некоторые считают, что туристические агентства добавляют процент на свои услуги и поэтому организовывать свой отпуск дешевле самостоятельно. Это заблуждение.



У агентов дешевле перелеты. Многие агентства выкупают у авиакомпаний места в самолетах для своих туров по минимальному тарифу. А значит своим клиентам они предлагают такие "блочные места" по фиксированной цене без доплат. Скидка на отели. Большинство туристических компаний офлайн-партнёры отелей, поэтому они видят специальные предложения и скидки. Этой информации часто нет в свободном доступе. Групповые трансферы. Агенты могут организовать групповой трансфер, который в разы дешевле. А также знают о предложениях отелей о перевозке туристов из аэропорта и обратно без дополнительной платы. Документы. Турфирмы помогут не только сэкономить бюджет, но и время. Агенты полностью берут на себя оформление документов. Опция "бронирование с минимальной оплатой". Известно, что раннее бронирование популярных направлений, это дешевле, особенно если покупать путёвки в разгар сезона. Но и это не всегда гарантия экономии, поэтому в некоторых туристических агентствах существует опция сделать бронирование с минимальной оплатой. При таком варианте клиент фиксирует цену в валюте выбранного направления и может разбить оплату на несколько платежей.



Базовые рекомендации



Известный факт, что отдых в межсезонье выгоднее. Но не у всех есть возможность спланировать отпуск с учётом сезона низких цен в отелях. А может просто хочется отдохнуть именно летом, в самое популярное время. Для этого есть некоторые инструменты экономии.



Снизить уровень сервиса. То есть отказаться от "шведского стола", ужинов и обедов в ресторане отеля, а выбрать апартаменты. Следует подыскать магазины или рынок для покупки продуктов и готовить самостоятельно. Отели с акцией "Семейный отдых". Отдых с семьей это накладное мероприятие, потому что размещение с детьми в семейных категориях номеров всегда дороже. И все же есть отели, которые размещают детей до 12 лет — бесплатно. Уменьшить количество дней отдыха, вместо 14 дней выбрать 7. Это самый простой и логичный способ сэкономить. nattanan23

Выбрать путешествие не за границу, а в соседний регион. Это самый очевидный и доступный способ путешествия при ограниченном бюджете. Можно остановится в отеле или жить на берегу озера или реки в палатках. Например, отправиться к озерам Челябинской и Свердловской областей и жить в палатках или на базе отдыха. Можно арендовать дом в горах Алтая и гулять по окрестностям или сплавляться по рекам.

Путешествие – это хлопотное и финансово-затратное мероприятие. Но которое улучшает эмоциональное здоровье и восстанавливает силы. И даже при ограниченном бюджете можно сменить обстановку и подарить себе новые впечатления.