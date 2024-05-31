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Пятница 31 мая

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Продюсер сдал Пугачеву с потрохами: вот без чего она не может жить

Продюсер сдал Пугачеву с потрохами: вот без чего она не может жить
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Феноменальный напор энергии Аллы Борисовны неразрывно связан с историей российской эстрады. Примадонна, легенда, символ целой эпохи – этих характеристик у нее не отнять. И хотя закат ее карьеры уже обозначился на горизонте, Пугачева вновь дает о себе знать, провоцируя бурные дискуссии в обществе.

На этот раз предметом обсуждений стал не новый хит, а переиздание песни "Не высовывайся, дочка", выпущенной более десяти лет назад. Казалось бы, рядовое событие в мире шоу-бизнеса. Однако известный продюсер Сергей Дворцов усмотрел в этом поступке скрытый смысл, адресованный дочери певицы – Кристине Орбакайте.

По мнению эксперта, Алла Пугачева не теряет интереса к публичной жизни. "Она уже не может жить без известности, склок, передряг, скандалов, интриг в отношении ее самой и ее семьи", – сдал с потрохами артистку продюсер. Специалист полагает, что Примадонна нуждается в эмоциональной подпитке, которую раньше получала, находясь на сцене.

"Она как-то пытается обелиться", – отмечает Сергей, комментируя недавние резонансные заявления певицы. Продюсер уверен, что публика не забыла прежние скандалы и пока не готова простить Примадонну. "Все на нее точат зуб", – утверждает он.

По словам Дворцова, перевыпуск песни "Не высовывайся, дочка" обладает особым символизмом. Он интерпретирует это как прямое указание для Кристины Орбакайте, которая, в отличие от матери, продолжает выступать в России. Сидеть тихо и не высовываться – именно этот посыл подмечается в обновленном музыкальном проекте.

Противопоставляя публичную сдержанность дочери активной позиции матери, продюсер рисует картину напряженных семейных отношений, где на карту поставлено многое. Удастся ли Кристине Орбакайте сохранить баланс между карьерой и семейными ценностями? Ответа на этот вопрос пока нет.

Несомненно одно: Алла Пугачева, даже покинув сцену, не перестает приковывать к себе внимание публики. Ее имя по-прежнему вызывает живой интерес, а каждый поступок – волну комментариев. Пока публика пытается разгадать истинные мотивы Примадонны, она продолжает игру по своим правилам, доказывая: настоящие звезды не меркнут.

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31 мая 2024, 21:02
Кадр YouTube / @RadioDacha
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Фоторепортаж

Время беспощадно: вы не узнаете главных звезд СССР на фото

Фото 1: Genrietta Peryan / Global Look Press / www.globallookpress.com // Фото 2: соцсети / @alla_orfey
Фото 1: Aleksandr Sternin / Russian Look / www.globallookpress.com // Фото 2: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото 1: Konstantin Kokoshkin / Russian Look / www.globallookpress.com // Фото 2: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото 1: Aleksandr Sternin / Russian Look / www.globallookpress.com // Фото 2: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото 1: Vyacheslav Panov / Global Look Press / www.globallookpress.com // Фото 2: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

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