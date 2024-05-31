Выжившего после инфаркта 75-летнего Куклачева вновь госпитализировали

Народный артист РСФСР Юрий Куклачев, подаривший радость миллионам зрителей своим уникальным Театром кошек, повторно оказался под особым контролем медицинских специалистов.



Известного дрессировщика доставили в кардиологический центр Москвы, где он был определен в хирургическое отделение. Сейчас Юрий Дмитриевич проходит тщательное обследование, по результатам которого медики примут решение о необходимости оперативного вмешательства.

Эта новость была с волнением воспринята поклонниками артиста. Ведь всего полтора месяца назад, 12 апреля, во время своего юбилейного концерта по случаю 75-летия Юрий Дмитриевич перенес обширный инфаркт прямо на мероприятии. Праздник, собравший друзей, коллег и поклонников, в одночасье сменился тревогой и ожиданием. Артиста экстренно госпитализировали, врачи провели сложную операцию на сердце, установив 5 стентов.

Позднее казалось, что Куклачев идет на поправку. Юрий Дмитриевич, несмотря на перенесенное потрясение и сложную операцию, с присущей ему жаждой жизни и преданностью своему делу, вернулся к работе. Он вновь вышел к зрителям, даря им радость общения с удивительным миром, где царят гармония и дружба человека и животных.

Театр кошек Юрия Куклачева – это феноменальный проект, на выступлениях стираются границы между сценой и залом, где царит атмосфера добра и искусства. И сейчас вся страна с замиранием сердца ждет новостей, надеясь, что Юрию Дмитриевичу хватит сил преодолеть новый виток испытаний, и он еще не раз порадует зрителей своим уникальным творчеством.