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Пятница 3 мая

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Конкин готов простить сына при 1 условии: Семейная драма продолжается

Конкин готов простить сына при 1 условии: Семейная драма продолжается
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Владимир Конкин откровенно рассказал о сложных отношениях со своим старшим наследником Ярославом. После трагической гибели дочери Софии в 2020 году, конфликт между отцом и сыном обострился.

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" прокомментировала отношения с родственником. В эксклюзивном интервью для Пятого канала заслуженный артист РФ признался: несмотря на глубокие обиды, он готов простить сына и надеется на примирение.

С чего начался разлад

Кадр YouTube / @gtrftv

Корни конфликта уходят в далекое прошлое. В 2008 году произошел инцидент, в результате которого Конкин случайно ранил Ярослава из травматического пистолета, приняв его за грабителя. Уход жены Конкина из-за онкологии в 2010 году еще больше усугубил ситуацию. Наследник не смог простить отцу уход родительницы и обвинил его за отношения с директором Еленой Переслени, которые, по его мнению, начались еще при жизни матери.

"Он продался за пять миллионов"

Кадр YouTube / @firsttvm

Владимир Конкин не скрывает своего разочарования поведением сына, особенно после гибели Софии. Он уверен, что Ярослав, желая заработать, участвовал в ток-шоу, где делился семейными тайнами и обвинял отца.

"Человек больной, потому что за пять миллионов продался," – сказал вдовец в интервью.

Семейная драма продолжается

Кадр YouTube / @kpru

Исполнитель роли Павла Корчагина в фильме "Как закалялась сталь" признается, что, несмотря на боль и обиды, молится за сына и внуков. Мужчина верит, что сын осознает свои ошибки и найдет в себе силы извиниться.

"Когда я услышу: "Папа, прости", прощу, безусловно, в долю секунды, не сомневайтесь," – назвал условие Владимир.

ДНИ в Telegram

3 мая 2024, 09:23
Кадр YouTube / @tktonus
Пятый канал✓ Надежный источник

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Алена Водонаева. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
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