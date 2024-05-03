Конкин готов простить сына при 1 условии: Семейная драма продолжается

Владимир Конкин откровенно рассказал о сложных отношениях со своим старшим наследником Ярославом. После трагической гибели дочери Софии в 2020 году, конфликт между отцом и сыном обострился.



Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" прокомментировала отношения с родственником. В эксклюзивном интервью для Пятого канала заслуженный артист РФ признался: несмотря на глубокие обиды, он готов простить сына и надеется на примирение.

С чего начался разлад

Корни конфликта уходят в далекое прошлое. В 2008 году произошел инцидент, в результате которого Конкин случайно ранил Ярослава из травматического пистолета, приняв его за грабителя. Уход жены Конкина из-за онкологии в 2010 году еще больше усугубил ситуацию. Наследник не смог простить отцу уход родительницы и обвинил его за отношения с директором Еленой Переслени, которые, по его мнению, начались еще при жизни матери.

"Он продался за пять миллионов"

Владимир Конкин не скрывает своего разочарования поведением сына, особенно после гибели Софии. Он уверен, что Ярослав, желая заработать, участвовал в ток-шоу, где делился семейными тайнами и обвинял отца.

"Человек больной, потому что за пять миллионов продался," – сказал вдовец в интервью.

Семейная драма продолжается

Исполнитель роли Павла Корчагина в фильме "Как закалялась сталь" признается, что, несмотря на боль и обиды, молится за сына и внуков. Мужчина верит, что сын осознает свои ошибки и найдет в себе силы извиниться.

"Когда я услышу: "Папа, прости", прощу, безусловно, в долю секунды, не сомневайтесь," – назвал условие Владимир.