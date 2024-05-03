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Четверг 2 мая

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Как восстановить старые семейные снимки при помощи нейросетей

Как восстановить старые семейные снимки при помощи нейросетей
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Старые семейные фотографии – это не просто снимки, а часть нашего наследия, воплощение наших историй и теплых воспоминаний. Однако с течением времени эти фотографии желтеют, теряют цвет, на них появляются трещины и пятна.

Но не спешите расстраиваться! Специально для читателей "Дни.ру" Юлия Орлова – эксперт по искусственному интеллекту, владелец экосистемы продуктов с ИИ T-BOX, основатель онлайн-академии "Войти в ИИ" — рассказала, как восстановить драгоценные снимки при помощи современных технологий.

Что такое нейросети

Нейросети – это программные алгоритмы, которые пытаются имитировать работу человеческого мозга, распознавая образы, обучаясь на большом объеме данных. С недавних пор искусственный интеллект (ИИ) используется для реконструкции фотографий, устранения дефектов и восстановления цвета и деталей изображений.

Эксперты в области ИИ и фотографии отмечают, что нейросети значительно повысили возможности реставрации старых фотографий. Однако важно помнить о необходимости осторожного подхода к выбору инструментов, особенно когда речь идет о ценных снимках. Потому, перед тем как приступить к восстановлению важных изображений, начните с использования бесплатных версий или демоверсий платных сервисов. Так вы сможете оценить их возможности и убедиться в качестве результата.

Эксперт Юлия Орлова. Фото: пресс-служба

Также эксперты советуют обращать внимание на условия использования загруженных фотографий, особенно в онлайн-сервисах. Это позволит вам избежать возможного нежелательного использования личных данных или изображений.

Несомненно, благодаря постоянным исследованиям и разработкам в этой области, в ближайшем будущем мы с вами можем ожидать еще более усовершенствованные инструменты.

Возможности нейросетей для реставрации старых фотографий

Сегодня, благодаря передовым технологиям и развитию искусственного интеллекта, перед нами открывается возможность сохранить семейное наследие через восстановление старых фотографий. Рассмотрим подробнее:

1. Улучшение разрешения (Upscaling)

Нейросети отлично справляются с задачей увеличения разрешения старых фотографий. Они добавляют дополнительные детали и четкость, превращая замыленные или размытые снимки в ясные и детализированные изображения.

2. Восстановление повреждений

ИИ с легкостью исправляет царапины, пятна и разрывы на старых фотографиях. Он возвращает их к первозданному виду, позволяя сохранить неповторимые воспоминания даже спустя долгие годы.

Фото: Midjourney

3. Коррекция цвета

Нейросети способны восстанавливать цвет в старых черно-белых или поврежденных цветных фотографиях. Они оживляют изображения, делая их яркими и насыщенными.

4. Удаление шума

Искусственный интеллект умело устраняет шум и зернистость, которые часто присутствуют на старых фотографиях.

5. Добавление глубины и текстур

Нейросети анализируют изображение и воссоздают детали, придающие изображению текстуру и глубину, что делает фотографии более реалистичными и привлекательными.

Какие нейросети лучше использовать

Рассмотрим несколько самых популярных нейросетей, при помощи которых можно восстановить старые семейные снимки и придать им новую жизнь.

1. GFPGAN (GitHub)

GFPGAN — мощная модель, разработанная для восстановления лиц, удаления фона и посторонних предметов на фотографиях. Работает как в браузере, так и локально.

Процесс использования GFPGAN довольно прост: нужно загрузить исходное изображение в интерфейс, и нейросеть автоматически проанализирует и обработает его. В некоторых реализациях GFPGAN предоставляются настройки для регулировки интенсивности восстановления и других параметров, что позволяет пользователю добиваться желаемого результата.

Для получения лучших результатов используйте фотографии высокого/среднего качества, где хотя бы частично видны и различимы лица. Вообще, перед использованием стоит ознакомиться с инструкциями и рекомендациями по работе с программой, чтобы избежать типичных ошибок обработки.

Эксперты в области обработки изображений и ИИ оценивают GFPGAN как одно из наиболее мощных средств для восстановления портретных фотографий. Тем не менее стоит помнить, что как и любой инструмент на основе ИИ, GFPGAN может иногда давать непредсказуемые результаты, особенно при работе с изображениями низкого качества или с необычными ракурсами.

Фото: Midjourney

2. ColorizeAI

Это специализированный сервис для колоризации черно-белых снимков. ColorizeAI позволяет добавить живой цвет к вашим старым фотографиям всего в несколько кликов.

Для использования ColorizeAI достаточно просто загрузить черно-белое изображение на веб-сайт сервиса, и процесс колоризации начнется автоматически. Интуитивно понятный пользовательский интерфейс делает его доступным даже для пользователей, не имеющих опыт в обработке изображений.

Еще одна особенность ColorizeAI – быстрая скорость работы. В большинстве случаев обработка изображения занимает от нескольких секунд до минуты.

3. DeepRestore

Предлагает комплексное восстановление с удалением шумов, предметов и повышением четкости изображений.

Получить доступ к DeepRestore можно через веб-сайт или на гитхабе, где предоставляется бесплатная версия сервиса. Так вы сможете опробовать основные функции восстановления без необходимости покупки.

Процесс использования DeepRestore очень прост. Достаточно загрузить изображение на сайт, и сервис автоматически применит необходимые улучшения. Кроме того, некоторые параметры восстановления настраиваются вручную, что дает пользователям больший контроль над итоговым результатом.

Фото: Midjourney

4. Remini

Мобильное приложение, которое использует нейросети для различных целей реставрации, в том числе анимацию старых фотографий. С помощью Remini вы сможете восстановить утраченные детали, добавить текстуру и глубину к изображениям.

Пользователям предлагается простой и удобный интерфейс для загрузки и обработки изображений. Использование Remini интуитивно понятно даже для тех, кто не имеет опыта в редактировании фотографий.

Кроме того, приложение предлагает улучшение качества изображения и возможность анимировать лица на фотографиях.

Подведем итоги

  • Большинство нейросетей работают либо через веб-интерфейс, либо локально после установки;

  • Обычно требуется загрузить исходное изображение и запустить процесс реставрации;

  • В некоторых случаях можно регулировать параметры реставрации вручную;

  • Результат зависит от качества исходного изображения и особенностей нейросети;

  • Некоторые модели работают лучше для определенных задач, например, восстановление лиц.

Как видите, восстановление старых фотографий с использованием нейросетей — это не только способ сохранить воспоминания и семейное наследие, но и возможность придать снимкам новую жизнь, сделав их более четкими, яркими и привлекательными.

ДНИ в Telegram

3 мая 2024, 00:02
Фото: Midjourney
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Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney

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