Бабкину склоняют к неприличиям, а она признается: берет размерчик побольше

Недавно Надежда Георгиевна здорово переделала песню Инстасамки "За деньги да". В ней она призналась, что готова сказать заветное "да", но только не за деньги, а за гусли. А сейчас Бабкина признается, что ее склоняют к неприличиям представители далеко не одной национальности. Каждый хочет ей кое-что дать и кое-чем "угостить", но "да" от народной артистки может услышать далеко не каждый.

Надежда российской сцены заговорила, что представляет собой человека разностороннего. Ее можно встретить и на рынке, и в магазине. Повышенным вниманием народа национальная гордость пользуется именно на рынке. Рыночные торговцы желают ей здоровья: чуть что— готовы отдать бесплатные угощения! Но для Надежды Георгиевны Бабкиной это неудобно и неприлично:

"Со всеми здороваюсь, они со мной со все здороваются. Иногда придешь на рынок, а они тебе дают бесплатно. А мне неприлично это, неудобно. Я говорю: "Не-не-не, одно возьму — например, вот яблочко или огурец, или квашеной капустки чуть-чуть"... Все хотят угостить. Причем разные национальности — и все туда же. Я говорю: "Не-не-не! Я хочу купить огурчиков". Может, мне больше и не надо, а я специально беру больше. Думаю: ладно, кого-нибудь угощу!".



