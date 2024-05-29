74-летний народный артист России Буйнов раскрыл долгожданное пополнение

Почитаемый в России певец, известный своими ритмичными хитами "Падают листья" и "Пустой бамбук", удивил поклонников неожиданным постом в Telegram-канале. Однако речь идет не о внуках и даже не о правнуках. Александр Буйнов, всегда открытый для нового и интересного, объявил о пополнении в своем особенном месте дома.



"У меня в домашней библиотеке есть особая полка, на которой живут книги моих друзей, приятелей, и сегодня на этой полке пополнение", – написал артист. Поводом для радости стала новая книга Аллы Крутой "Письма издалека" – искренний рассказ о жизни, воспоминаниях, юности и путешествиях.



Появление ценной книги на такой полке – непростое событие для Александра Николаевича. Ведь книги для 74-летнего народного любимца – не просто стопки бумаги, а скрытые жизни, эпохи, судьбы. Библиотека для него – не просто комната, а настоящий храм знаний, где каждая книга – долгожданное таинство. Именно поэтому на почетное место попадают только избранные домашние издания, те, что заставили задуматься, подарили яркие эмоции.

Конечно, у певца есть свои литературные предпочтения. Он ценит русскую классику, увлечен историей, биографии выдающихся личностей также не оставляют его равнодушным. Но Александр Буйнов не ограничивается. Он любит новое, готов к судьбоносным экспериментам. Детективы и фантастика, поэзия и философия – все известные жанры найдут своего читателя в лице артиста.

Важно отметить захватывающий контраст между образом эстрадного певца, ассоциирующимся с яркими огнями сцены, праздничной музыкой, бешеным ритмом жизни, и образом вдумчивого читателя, проводящего вечера в тишине с книгой. Именно эта неожиданная увлеченность философски раскрывает многогранность и цельность личности Александра Николаевича, показывает, что за внешней энергичностью скрывается особый внутренний мир.

"Я вообще люблю читать. Это как глоток свежего воздуха", – эмоционально признается Буйнов. И эта любовь к литературе, этот поиск новых знаний и эмоций, делает его по-настоящему близким миллионам поклонников.

Библиотечный пост певца вызвал на удивление слабый отклик у подписчиков. Одни могли бы поделиться своими искренними предпочтениями, другие могли бы расспросить о любимых авторах, третьи могли бы просто поблагодарить звезду за открытость и неравнодушие в Telegram. Однако этого не произошло по понятной причине: в эпоху, когда гаджеты все больше захватывают мир, лишь избранным удается найти время для настоящего, жизненного, искреннего.