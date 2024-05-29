74-летний народный артист России Буйнов раскрыл долгожданное пополнение

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Вторник 28 мая

00:0374-летний народный артист России Буйнов раскрыл долгожданное пополнение 22:05Сын рассказал о предсмертном желании Олега Табакова 20:21Уникальный тест: отгадайте мультфильмы СССР о животных по 1 кадру 18:01"Дружили мы только на экране": Рязанова рассказала про отношения с Алентовой 16:07Такие разные, но вместе? Почему брак Валерии и Пригожина держится 20 лет 13:23"Прощайте": народный артист РФ Маликов сделал важное заявление 11:52Родной и любимый: сердце Барановской навсегда принадлежит лишь одному 06:17Талант от Бога: 3 ярких образа Марии Мироновой в кино 03:27Арина Шарапова раскрыла подробности грядущего празднования 63-летия 00:04 Сказка оборвалась: звезда музыкальной сцены Алсу разводится с мужем 21:03Теракты, авиакатастрофы и ядерная угроза: Глоба назвала черные для России месяцы 20:52"Как с этим бороться?": незаконные постояльцы осквернили квартиру Лолиты 17:14ТЕСТ №1: сможете отгадать советский фильм о любви по кадру? 14:28Народный артист Евгений Петросян столкнулся с катастрофическими проблемами 13:22Актриса Борзова лишилась огромных денег из-за уехавшего в Америку Леонтьева 12:03Тяжелая утрата и горе настигли семью Игоря Николаева 10:19"Относятся равнодушно и безразлично": почему внуки не считают Лужину звездой 06:38Мария Шукшина отмечает 57-летие: вспоминаем интересные факты из истории ее семьи 03:29Синдром отложенной жизни: причины, симптомы и способы преодоления 00:16Как технологии изменят будущее образования: прогноз маркетолога 21:55Агутин публично поздравил Варум с 55-летием и сделал признание 18:235 вещей, которые меняют кожу до неузнаваемости: отказ от них тебя преобразит 16:07Тест: знаете ли вы работы и историю жизни советского оператора Георгия Рерберга? 13:23Лучшие продукты при тяжести в животе 10:17Этот тест под силу самым внимательным: угадай советский фильм по кадру с городом 06:227 автобиографий знаменитостей, достойных вашего внимания 03:343 главных вопроса, которые нужно задать, чтобы улучшить взаимоотношения 03:11Двойной праздник в семье Тарасова и Костенко – двойная порция счастья 00:13Что такое женское предназначение и почему оно важно? 23:09Проклятый рак: смерть пришла в дом знаменитого телеведущего 20:035 самых распространенных причин обращения к психологу 18:05Тест: многое ли вы знаете о жизни и творчестве советского режиссера Сергея Параджанова? 15:41Изменившая жизнь на 180 градусов Бородина срочно просит о помощи 14:18Жизнь за кадром: как актеры сериалов находят счастье вне камеры 13:53Фестиваль "Рыбная неделя" стал частью масштабного проекта "Лето в Москве" 10:07Суперсложный тест: угадай советский фильм по кадру, где нет людей 06:15Легендарный Олег Даль: 3 лучших фильма с участием актера 03:15Мамина дочь и успешная артистка: Кристине Орбакайте 53 года 00:27Серябкина раскрыла, что помогло ей попасть на сцену: дело не только в таланте 00:0325 мая и Епифанов день: традиции и приметы 22:07Тест: угадайте советский фильм по кадру с едой 20:52Сделано громкое заявление о потере Аллы Пугачевой 19:17Решившуюся на подлый обман с любовником Агату Муцениеце вывели на чистую воду 17:47Воробьев открыл в Щелкове новое производство средств химзащиты растений 17:14Суд за наследние отца: что сейчас происходит между Шукшиной и враждующей с ней сестрой 16:56Переломный момент в жизни Урганта: куда он и почему? 15:37"Я – могу, Киркоров – не может": Юрий Лоза померился силами с поп-королем 13:57ТЕСТ: кинолента памяти – знаете ли вы фильмы СССР? 12:30"Это они про меня?": Пугачева обиделась на группу "На-На" из-за песни про Бабушку Ягу 10:40Про героев и подвиги: фестиваль "Малая земля" назвал лучшие патриотические фильмы страны
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74-летний народный артист России Буйнов раскрыл долгожданное пополнение

74-летний народный артист России Буйнов раскрыл долгожданное пополнение
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Почитаемый в России певец, известный своими ритмичными хитами "Падают листья" и "Пустой бамбук", удивил поклонников неожиданным постом в Telegram-канале. Однако речь идет не о внуках и даже не о правнуках. Александр Буйнов, всегда открытый для нового и интересного, объявил о пополнении в своем особенном месте дома.

"У меня в домашней библиотеке есть особая полка, на которой живут книги моих друзей, приятелей, и сегодня на этой полке пополнение", – написал артист. Поводом для радости стала новая книга Аллы Крутой "Письма издалека" – искренний рассказ о жизни, воспоминаниях, юности и путешествиях.

Появление ценной книги на такой полке – непростое событие для Александра Николаевича. Ведь книги для 74-летнего народного любимца – не просто стопки бумаги, а скрытые жизни, эпохи, судьбы. Библиотека для него – не просто комната, а настоящий храм знаний, где каждая книга – долгожданное таинство. Именно поэтому на почетное место попадают только избранные домашние издания, те, что заставили задуматься, подарили яркие эмоции.

Конечно, у певца есть свои литературные предпочтения. Он ценит русскую классику, увлечен историей, биографии выдающихся личностей также не оставляют его равнодушным. Но Александр Буйнов не ограничивается. Он любит новое, готов к судьбоносным экспериментам. Детективы и фантастика, поэзия и философия – все известные жанры найдут своего читателя в лице артиста.

Важно отметить захватывающий контраст между образом эстрадного певца, ассоциирующимся с яркими огнями сцены, праздничной музыкой, бешеным ритмом жизни, и образом вдумчивого читателя, проводящего вечера в тишине с книгой. Именно эта неожиданная увлеченность философски раскрывает многогранность и цельность личности Александра Николаевича, показывает, что за внешней энергичностью скрывается особый внутренний мир.

"Я вообще люблю читать. Это как глоток свежего воздуха", – эмоционально признается Буйнов. И эта любовь к литературе, этот поиск новых знаний и эмоций, делает его по-настоящему близким миллионам поклонников.

Библиотечный пост певца вызвал на удивление слабый отклик у подписчиков. Одни могли бы поделиться своими искренними предпочтениями, другие могли бы расспросить о любимых авторах, третьи могли бы просто поблагодарить звезду за открытость и неравнодушие в Telegram. Однако этого не произошло по понятной причине: в эпоху, когда гаджеты все больше захватывают мир, лишь избранным удается найти время для настоящего, жизненного, искреннего.

Александр Буйнов – музыкальный человек-праздник, удивительный человек-фейерверк. Он ассоциируется с огненными хитами, яркими костюмами, бешеной энергетикой. 74-летний кумир народа России живет без ограничений. И все же, даже в этом вихре событий, выдающийся мужчина находит время для чтения, для того, чтобы окунуться в долгожданный мир тишины и спокойствия, книжного таинства!

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29 мая 2024, 00:03
Коллаж: Дни.ру. Фото: Феликс Грозданов / "Дни.ру"
Telegram/@buinovofficial✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Женатый Буйнов заласкал Гвердцители

Тамара Гвердцители подвластны, кажется, все жанры!
Не так давно Иосиф Кобзон был "хозяином" кремлевской сцены, теперь же он был в качестве гостя.
Петр Дранга как всегда мастерски сыграл на аккордеоне.
Глеб Матвейчук спел дуэтом с виновницей вечера.
Присутствие на вечере в Кремле композитора Александры Пахмутовой - честь для Гвердцители.
Александр Буйнов и Тамара Гвердцители дружат уже много лет.

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