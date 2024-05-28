Сказка оборвалась: звезда музыкальной сцены Алсу разводится с мужем

"Как с этим бороться?": незаконные постояльцы осквернили квартиру Лолиты

Лолита, Лолита… Российская звезда, знаменитая артистка внезапно попала в передрягу из-за московской недвижимости. Вернувшись в квартиру, хозяйка отметила проникновения, причем незаконные. Налетевшие хулиганы-постояльцы не только осквернили, но и облюбовали ее квартиру. Артистка уверена в правах недвижимости, однако пернатые хулиганы знают только один закон: закон улиц. Милявская поделилась с подписчиками в Telegram-канале видео, а также историей о птицах. Да-да, именно крылатые постояльцы, ведущие хулиганский образ жизни, хозяйничают у Лолиты. Звезда надеется, что борьба из-за московской жилплощади с хулиганами московских улиц не будет постоянной, потому что птицы бесцеремонно проникают к ней на балкон, разбрасывают землю из горшков с цветами.