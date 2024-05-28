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Вторник 28 мая

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Арина Шарапова раскрыла подробности грядущего празднования 63-летия

Арина Шарапова раскрыла подробности грядущего празднования 63-летия
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В Москве состоялась премьера реалити "Клиника счастья". Одной из первых оригинальный проект KION оценила Арина Шарапова.

30 мая популярной телеведущей исполнится 63 года. Но ничего глобального в этот день она не планирует. О том, как будет отмечать грядущий день рождения, звезда экрана сообщила корреспонденту "Дни.ру".

"Я буду праздновать в одном прекрасном месте, где моему сыну будут вручать награду", – рассказала Арина Аяновна.

Напомним, ее наследника зовут Данила Шарапов. Он родился 7 июня 1981 года. По роду деятельности является медиаменеджером, телепродюсером. С декабря 2014 года по ноябрь 2015 года являлся генеральным продюсером телекомпании "НТВ". У Данилы уже двое детей – Арина является дважды бабушкой.

Что же касается подарков, то единственное, чего хочет в этот день знаменитость, это хорошего настроения. "Для меня это самое главное", – смеется телезвезда. По ее словам, все остальное у нее уже есть.

Напомним, Арина Шарапова является ведущей программы "Доброе утро!" на Первом канале. Ранее она работала в шоу "Модный приговор" и вела программу "Время". Началась же ее телекарьера в 1991 году. Сегодня она считается одной из самых известных и популярных у народа ведущих.

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28 мая 2024, 03:27
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Эффектная Шарапова затмила скромника Малахова

Ведущая телеканала "Матч ТВ" Юлия Шарапова.
Актриса Виктория Толстоганова.
Руководитель коллектива "Хор Турецкого" Михаил Турецкий и его супруга Диана.
Телеведущий Андрей Малахов.
Актер Игорь Верник.
Писатель Михаил Зыгарь.
Телеведущая Екатерина Одинцова.
Президент группы компаний "Михайлов и Партнеры" Марианна Максимовская.
Актриса Ингрид Олеринская.

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