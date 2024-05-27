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Понедельник 27 мая

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Теракты, авиакатастрофы и ядерная угроза: Глоба назвала черные для России месяцы

Теракты, авиакатастрофы и ядерная угроза: Глоба назвала черные для России месяцы
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Второй открытый фестиваль российского кино "КСТОКИНО" проходит в эти дни в городе Кстово Нижегородской области. Он стал возможен благодаря поддержке компаний "Сибур" и "Лукойл". Среди звезд форума – астролог Тамара Глоба.

Тамара Глоба умеет по звездам предвидеть будущее. А аналитический склад ума и логика помогают ей интересно рассказывать о грядущем. Правда, не все перспективы кажутся радостными – есть повод и для тревоги.

"Период активного Солнца еще только набирает свою силу, – говорит Глоба. – И продлится он до конца 2025 года. А это чревато опасностью сбоев и в сети Интернет, и в связи, и в электронике. Ближайшие катаклизмы, связанные с выбросами солнечной энергии, нас ждут в середине июня, во второй половине августа, в начале и конца сентября, в начале октября, в конце этого года, в конце 2025-го и в первые четыре месяца 2026-го. В это время велика вероятность пожаров, наводнений. Земля будет приподниматься, и многие территории, особенно в Сибири, начнут подтопляться".

Глоба предупреждает, что из-за сбоев электроники путешествия на самолетах летом могут быть небезопасны. "Будьте очень внимательны при перелетах в середине и второй половине июля, во второй половине августа", – говорит астролог.

"Это время может быть опасно и химическими утечками, и отравлениями, – сообщила Тамара Глоба. – Тревогу вызывает изношенная техника. Например, в августе этого года, в начале 2027 года и в первые месяцы 2028-го существует ядерная опасность, связанная с заводскими системами".

Всех волнует вопрос и долгожданного мира. "Время острых событий продлится до начала 2026 года, – считает Глоба. – Хотя первые мирные договоры могут быть подписаны уже осенью 24-го, после выборов в ряде стран (5 ноября в США в 60-й раз пройдут президентские выборы. – Прим. ред.), но военные действия и терроризм пока будут существовать, и особенно опасны они в конце июня и начале июля. В начале сентября, когда дети пойдут в школу, тоже велика угроза, и надо быть особенно внимательными. Вызывают тревогу конец и октября и канун Нового года, вторая половина марта года будущего. А в 2029-м и в 2031-м политики могут начать очередной передел территорий. И мы можем оказаться отрезанными от всего, что перестраивали в 2020-х".

При всех нарисованных ужасных перспективах будущего, Тамара Глоба дала и большую надежду. По ее словам, наступившая Эра Водолея – это время России. "Мы все эти тяготы переживем, построим новые города и новые дороги – мы уже это делаем. Россия изменит мировые границы, а русский язык станет общемировым, хотя английский какое-то время продолжит быть влиятельным, как и китайский", – пообещала она.

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27 мая 2024, 21:03
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

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