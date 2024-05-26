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Лучшие продукты при тяжести в животе

Лучшие продукты при тяжести в животе
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Огромное количество людей после еды испытывает ощущение тяжести и другие неприятные симптомы. Однако ни во время, ни после употребления пищи этого быть не должно. С Ксенией Глинкиной (Черной) ? нутрициологом, экспертом по нутригенетике, натуропатом и сооснователем Академии "PRO Здоровье", поговорили о том, почему возникает чувство тяжести, и какие продукты помогут от него избавиться.

Чаще всего тяжесть возникает после очень объемного приема пищи, либо от совмещения некоторых продуктов. Одним из самых "тяжелых" сочетаний является мясо с быстрыми углеводами. Например, стейк с макаронами, бургер, котлета с картофельным пюре, любое блюдо с хлебом. После таких приемов пищи чаще всего люди испытывают тяжесть, поскольку крахмал разбухает в желудке и очень тяжело переваривается. Чаще всего это еще запивают сладкими напитками ― газировкой, соками, чаем с сахаром или кофе с молоком и сахаром. Это еще больше усложняет процесс переваривания.

Ниже список блюд и продуктов, которые достаточно легко усваиваются, стимулируют пищеварение и не создают ощущение тяжести. Организм тратит минимальное время и ресурсы на их усвоение и переваривание.

1. Супы. Конечно, они тоже бывают разные. Например, даже такие полезные, как щи или борщ, могут спровоцировать изжогу или ощущение тяжести. Все зависит от того, как именно приготовлен суп, и с чем его есть. Если он с хлебом и обжаркой на подсолнечном масле, то изжога и тяжесть, скорее всего, обеспечены. Рекомендуем не обжаривать, а сразу варить овощи. Тогда это будет более легкий для ЖКТ вариант. Если в качестве основы использовать качественно сваренный костный бульон, суп получится очень полезным, насыщенным аминокислотами и животными жирами.

Обычным хлебом все это не стоит заедать. Если без него сложно обходиться, лучше приготовить или купить гречневый, либо льняной хлеб. Тогда прием пищи будет максимально полезным и легким для пищеварения.

2. Белок. Некоторые виды очень легко усваиваются даже при незначительных проблемах с системой пищеварения. Это нежирная рыба, морепродукты, птица и перепелиные яйца. Куриные тоже довольно легко перевариваются, однако при наличии проблем с желчным пузырем может появиться дискомфорт в правом подреберье.

Красное мясо тяжело переваривается, лучше использовать субпродукты ― печень, легкие, желудочки, сердечки. Они усваиваются в разы легче и при этом содержат витамин В12 и гемовое железо.

Если же ощущение тяжести возникает после употребления любой белковой пищи, даже вышеперечисленной, это может быть признаком низкого уровня соляной кислоты в желудке. Необходимо обратиться к врачу, что решить эту проблему.

3. Овощи и зелень. Чтобы белок усваивался лучше, не нужно сочетать его с быстрыми углеводами, такими как макароны и картофельное пюре. Идеально добавлять к этим блюдам овощи и зелень, однако важно учитывать состояние системы пищеварения. Если нет проблем с ЖКТ, можно в любой прием пищи добавлять их в разных вариациях ― и сырыми, и термически обработанными. Если же есть заболевания ЖКТ в стадии обострения, стоит исключить сырые овощи и употреблять только приготовленные. При незначительных проблемах можно оставить сырые овощи на завтрак и обед, а на ужин есть термически обработанные.

Стоит добавить в рацион квашеные овощи, например, капусту. Они содержат ферменты и органические кислоты, которые стимулируют пищеварение и помогают усвоению пищи. Однако при избыточном грибковом или бактериальном росте, раздраженных слизистых человек может на них плохо реагировать.

4. Специи. Куркумин, тимьян, орегано, перец и другие приправы стимулируют пищеварение. Одна из самых популярных специй, которые применяют для улучшения пищеварения ― имбирь. Он помогает уменьшить воспаление в желудке и способствует выработке пищеварительных ферментов.

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26 мая 2024, 13:23
Фото: Freepik
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